Зеленский подписал новые документы по российским санкциям

Об этом он сообщил вечером, 13 января пишет 24 канал со ссылкой на обращение президента страны.

Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 различных субъектов,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что власти Украины и в дальнейшем работать с партнерами, чтобы согласовать давление на врага. А санкции, согласно словам Владимира Зеленского, это один из самых эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну.

Так в указе №24, который подписал украинский президент, говорится о том, что новые санкции введены:

в отношении 75 физических лиц, которые являются гражданами России:

63 юридических лиц, которые зарегистрированы в стране-агрессоре,

до двух - на Британских Виргинских Островах.

Важно! Санкции против российских юридических и физических лиц будут действовать 10 лет.