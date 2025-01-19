Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский ввел в действие новые санкции

Президент Украины сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Они будут касаться пропагандистов и коллаборационистов.

Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, которые перешли на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что государство продолжает лишать государственных наград предателей. Зеленский отметил, что на звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно посвящает жизнь нашей стране.

Кроме того, президент сообщил, что сейчас Украина готовит новые санкционные решения. По словам Зеленского, будут они уже вскоре.