Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача Андрію Цаплієнку.

До теми Переведення фахівців з Повітряних сил у піхоту: все, що відомо про скандал у Збройних Силах

Що говорить Сирський про питання щодо переведення фахівців Повітряних сил у піхоту

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту. Але потреба на фронті в особовому складі нікуди не зникла.

Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і які фактично немає ким замінити – з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу,

– сказав головнокомандувач.

Відтак у війську, зокрема і в Повітряних силах ЗСУ, було вирішено "в розумних межах" зменшити логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням. Штаби ознайомлені з розпорядженням. Є визначений перелік спеціальностей, які не мають потрапити на фронт. У разі порушень Генштаб буде реагувати.

У Повітряних силах ЗСУ створена спецкомісія для вивчення переведення військовослужбовців в інші роди та види ЗСУ. Військовослужбовці можуть звертатися на номери "гарячої" лінії, аби розв'язувати будь-які проблемні питання.

Резонанс щодо переведення військових Повітряних сил у піхоту

Військові льотчики 14 січня повідомили про масове переведення авіаційних техніків у піхоту. До військових частин напередодні прийшли відповідні телеграми. Тоді воїни зазначили, що такі дії можуть підірвати бойову готовність Повітряних сил.

У Генштабі того ж дня зазначили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, не планується переводити у піхотні підрозділи.