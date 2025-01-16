Вона працює, щоб не допустити переведення дефіцитних спеціалістів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Переведення фахівців з Повітряних сил у піхоту: все, що відомо про скандал у Збройних Силах

Комісія перевірятиме наявність порушень з переведенням військових

Такі переведення можуть суттєво вплинути на боєздатність підрозділів ПС.

Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння. Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил,

– йдеться у повідомленні командування.

Наразі новостворена комісія перевіряє, чи були допущені порушення. Обіцяють, що у випадку їхнього виявлення, "прийматимуться рішення щодо їхнього виправлення".

Також у ПС додали список контактів, куди можна звернутися для зворотного зв'язку.

У Командуванні Повітряних Сил – 0800500410-2-5, пошта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua.

У повітряних командуваннях: