Она работает, чтобы не допустить перевода дефицитных специалистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Комиссия будет проверять наличие нарушений с переводом военных

Такие переводы могут существенно повлиять на боеспособность подразделений ВС.

Прежде всего это касается, тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения. Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил,

– говорится в сообщении командования.

Сейчас вновь созданная комиссия проверяет, были ли допущены нарушения. Обещают, что в случае их выявления, "будут приниматься решения по их исправлению".

Также в ВС добавили список контактов, куда можно обратиться для обратной связи.

В командовании Воздушных Сил – 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua.

В воздушных командованиях: