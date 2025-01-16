Она работает, чтобы не допустить перевода дефицитных специалистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Комиссия будет проверять наличие нарушений с переводом военных
Такие переводы могут существенно повлиять на боеспособность подразделений ВС.
Прежде всего это касается, тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения. Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил,
– говорится в сообщении командования.
Сейчас вновь созданная комиссия проверяет, были ли допущены нарушения. Обещают, что в случае их выявления, "будут приниматься решения по их исправлению".
Также в ВС добавили список контактов, куда можно обратиться для обратной связи.
В командовании Воздушных Сил – 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua.
В воздушных командованиях:
- "Центр" – 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua,
- "Юг" – 050 934 8119, почта: pivden.air@ukr.net,
- "Запад" – 0 322 355 589, почта: vppp1mpz@gmail.com,
- "Восток" – 0800500410-2-4, почта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua,