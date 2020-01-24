16:33
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      США підсилили Морську охорону України: що треба знати і побачити

      136 Читать новость на русском
      Морська охорона україни отримала значну допомогу від США / Дежприкордонслужба

      США передали Державній прикордонній службі України спорядження для морської охорони загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень. Отримане обладнання покращить безпеку військовослужбовців.

      Міжнародну допомогу надали в межах проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS 24 вересня в Одесі,  повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. 

      Дивіться також: Українській армії хотіли постачати БТР-4 з решетом замість броні – фото і відео

      Тимчасово Повірена у справах США в Україні пані Крістіна Квін наголосила, що протягом останніх років програма EXBS значно наростила свої зусилля у межах співробітництва з Морською охороною Держприкордонслужби.

      Одна із основних обставин, за її словами, події в Керченській протоці в 2018 році (захоплення Росією українських кораблів – 24 канал).

      Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі спроможності, але ми разом із програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відбудувати і відновити ці спроможності,
      – наголосила вона.

      Зі свого боку, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що Україна співпрацює з міністерствами та відомствами США понад 18 років.

      "Співпраця суттєво посилилась після агресії Російської Федерації у 2014 році, і ми щиро вдячні нашим американським партнерам за підтримку відомства у непростий час боротьби України за свободу", – зазначив він.


      Передача обладнання/ Джерело: dpsu.gov.ua

      "Це захистить наших хлопців"

      Начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур розповів, що отримане спорядження вже розподілено серед Одеського, Ізмаїльського та Маріупольського загонів Морської охорони. Один із них входить до складу Об’єднаних сил.

      Морська охорона діє в Азовському, Чорному морях та на річці Дунай. … Частина майна направлена до Ізмаїльського Навчального центру Морської охорони та слугуватиме для підготовки персоналу. Найголовніше, що ми вперше отримали таке обладнання, яке зможе захистити наших хлопців під час виконання ними завдань, у тому числі в зоні проведення ООС,
      – пояснив Костур.

      Він наголосив, що дещо з обладнання вже активно використовується в службі. За словами Костура, унікальність цього обладнання – "збереження персональної безпеки кожного військовослужбовця".

      Чимало такого спорядження експлуатується Береговою охороною США, тож допомога партнерів дозволить українським прикордонникам розвиватися за стандартами ЄС та НАТО.


      Церемонія обладнання/ Джерело: dpsu.gov.ua

      Що отримала Україна

      Загалом екіпажі корабельно-катерного складу та бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тисячі предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 мільйонів гривень. Серед них чимало засобів, які зможуть зберегти життя та здоров’я морських прикордонників у випадку аварійної ситуації, зокрема:

      • бронежилети з позитивною плавучістю;
      • спеціальні костюми від гіпотермії;
      • саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захист органів дихання під час евакуації з задимленого приміщення);
      • наручні GPS-навігатори,
      • портативні газоаналізатори,
      • різноманітні прилади для освітлення та огляду суден.

      Що серед іншого отримала Морська охорона України:

      Фото Держприкордонслужби

      Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
      сьогодні
      28397
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Зброя Держприкордонслужба Новини США Конфлікт в Азовському морі Чорне море
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
      Катерина Петренко 23
      сьогодні , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 236
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1643
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      930
      сьогодні , 14:40 Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 757
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук