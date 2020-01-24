США підсилили Морську охорону України: що треба знати і побачити

США передали Державній прикордонній службі України спорядження для морської охорони загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень. Отримане обладнання покращить безпеку військовослужбовців.

Міжнародну допомогу надали в межах проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS 24 вересня в Одесі, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Дивіться також: Українській армії хотіли постачати БТР-4 з решетом замість броні – фото і відео

Тимчасово Повірена у справах США в Україні пані Крістіна Квін наголосила, що протягом останніх років програма EXBS значно наростила свої зусилля у межах співробітництва з Морською охороною Держприкордонслужби.

Одна із основних обставин, за її словами, події в Керченській протоці в 2018 році (захоплення Росією українських кораблів – 24 канал).

Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі спроможності, але ми разом із програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відбудувати і відновити ці спроможності,

– наголосила вона.

Зі свого боку, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що Україна співпрацює з міністерствами та відомствами США понад 18 років.

"Співпраця суттєво посилилась після агресії Російської Федерації у 2014 році, і ми щиро вдячні нашим американським партнерам за підтримку відомства у непростий час боротьби України за свободу", – зазначив він.



Передача обладнання/ Джерело: dpsu.gov.ua

"Це захистить наших хлопців"

Начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур розповів, що отримане спорядження вже розподілено серед Одеського, Ізмаїльського та Маріупольського загонів Морської охорони. Один із них входить до складу Об’єднаних сил.

Морська охорона діє в Азовському, Чорному морях та на річці Дунай. … Частина майна направлена до Ізмаїльського Навчального центру Морської охорони та слугуватиме для підготовки персоналу. Найголовніше, що ми вперше отримали таке обладнання, яке зможе захистити наших хлопців під час виконання ними завдань, у тому числі в зоні проведення ООС,

– пояснив Костур.

Він наголосив, що дещо з обладнання вже активно використовується в службі. За словами Костура, унікальність цього обладнання – "збереження персональної безпеки кожного військовослужбовця".

Чимало такого спорядження експлуатується Береговою охороною США, тож допомога партнерів дозволить українським прикордонникам розвиватися за стандартами ЄС та НАТО.



Церемонія обладнання/ Джерело: dpsu.gov.ua

Що отримала Україна

Загалом екіпажі корабельно-катерного складу та бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тисячі предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 мільйонів гривень. Серед них чимало засобів, які зможуть зберегти життя та здоров’я морських прикордонників у випадку аварійної ситуації, зокрема:

бронежилети з позитивною плавучістю;

спеціальні костюми від гіпотермії;

саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захист органів дихання під час евакуації з задимленого приміщення);

наручні GPS-навігатори,

портативні газоаналізатори,

різноманітні прилади для освітлення та огляду суден.

Що серед іншого отримала Морська охорона України:

Фото Держприкордонслужби