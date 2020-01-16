Скандал із військовою допомогою від США: Трамп заморозив її незаконно

Рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити Україні військову допомогу США в липні 2019 року було незаконним. Там керувались власними мотивами.

Зупинку допомоги не дозволяв американський закон про контроль за бюджетними витратами, про це мова в новому звіті Рахункової палати США.

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Натомість адміністрація Трампа розпорядилась затримати військову допомогу "з політичної причини".

Доброчесне виконання закону не дозволяє президенту заміщувати власними політичними пріоритетами ті, які законодавчо закріпив Конгрес,

– наголошують у рішенні.

Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги. Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік.

Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

ЗМІ також з'ясували, що американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".



Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу