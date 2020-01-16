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      Скандал с военной помощью от США: Трамп заморозил ее незаконно

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      Администрация Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине, — счетная палата США / Getty Images

      Решение администрации Дональда Трампа заморозить Украине военную помощь США в июле 2019 гоад было незаконным. Там руководствовались собственными мотивами.

      Остановку помощи не позволял американский закон о контроле за бюджетными расходами, об этом говорится в новом отчете Счетной палаты США.

      Интересно: Дело об импичменте Трампа передали в Сенат – что это значит

      Зато администрация Трампа распорядилась задержать военную помощь "по политической причине".

      Добродетельное выполнение закона не позволяет президенту замещать собственными политическими приоритетами те, которые законодательно закрепил Конгресс,
      – отмечают в решении.

      Какой скандал возник с приостановлением военной помощи от США

      • В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже постановили выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украина.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год.
      • Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      Військова допомога від США
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Скандал Деньги Дональд Трамп
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