Скандальный "слуга" Дубинский пытался купить румынский паспорт, – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в 2017 году, работая ведущим на телеканале 1+1, хотел получить румынское гражданство. Организовать все будущий парламентарий пытался через компанию, которая "искала" ему румынские корни.

Журналисты получили в распоряжение документы, которые подтверждают, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии, сообщает "Следствие.Инфо".

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Для этого журналист предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

К слову, получить румынское гражданство довольно непросто – надо или проживать там не менее 8 лет, или быть в браке с гражданином Румынии 5 лет. Впрочем, есть и более короткий путь, которым пользуются большинство иностранцев – доказать, что кто-то из твоих предков до прадедушки и прабабушки имел румынское гражданство.

Именно этим путем воспользовался и Александр Дубинский. Правда, вместо поисков румынских корней, он заплатил частной компании из Черновцов, которая "искала" такие корни вместо него.

Пока точно неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский заверил, что не получал румынского гражданства.

В то же время он проигнорировал вопрос "Следствия.Инфо" о подаче документов на румынское гражданство. Он только завершил разговор эмоциональными выпадами в адрес журналистов. Следует отметить, что если у Дубинского действительно есть 2 гражданства, он автоматически должен быть лишен мандата.

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Кто такой Александр Дубинский и почему он скандальный

Он является одним из самых скандальных депутатов действующей Верховной Рады. Именно он в годовщину Освенцима цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко.

Впоследствии депутат попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!"– он по лучшим рекомендациям российских пропагандистов назвал его "нацистским", а введение его в армии "маразмом".

Далее в скандалы он попадал уже как народный депутат, за что заставлял краснеть руководство и коллег по фракции. Например, когда обозвал журналистку "тупой овцой". К слову, бывший журналист в основном попадал в скандалы из-за оскорбления журналистов.

В чем польза румынского паспорта?

Румыния является членом Европейского Союза, а значит ее гражданство дает много привилегий. В частности, возможность свободно вести бизнес и передвигаться по Европе, а также упрощенный въезд в США и Канаду.