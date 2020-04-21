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      Дубинского и Бужанского не добавили в новый чат Слуг народа, – СМИ

      - Читати новину українською
      Дубинского и Бужанского не добавили в новый чат фракции / колаж 24 канала

      Во фракции "Слуга народа" создали новый внутренний чат для общения. Однако, туда по информации СМИ, не добавили тех, кого считают лояльными к олигарху Коломойскому, и тех, кто занимался "поправочным спамом": Дубинского, Бужанского, Куницкого и Василевскую-Смаглюк.

      На замену старому чату создали новый, однако не добавили туда тех, кто могут быть приближенными к Игорю Коломойскому. Об этом пишет издание liga.net со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуг народа".

      Ранее Дубинский был у Коломойского перед подачей антиколомойского закона – Bihus.Info

      О том, что в новый чат не добавили тех, кто занимался "поправочным спамом" к антиколомойскому законопроекту, написал и экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Речь идет, кроме Бужанского с Дубинским, также про Александра Куницкого и Ольгу Василевскую-Смаглюк.

      Публикация и разгонка депутатами Дубинским и Бужанский фейкового поста Никиты Потураева, о котором я писал на днях, вылезла им боком. Отныне Дубинский, Бужанский и вся "группа Коломойского" исключены из коммуникации фракции "Слуга народа,
      – написал Лещенко в своем телеграм-канале.

      Из предыдущего чата в viber нардепы поочередно поудалялись. Соответствующий скриншот появился на телеграм-канале Черный рыцарь.


      Нардепы поудалялись из чата / Изображение с телеграм-канала Черный рыцарь

      Сам Александр Дубинский на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот из чата, где последним является именно его сообщение, и посмеялся над Лещенко.


      Дубинский смог написать в чат и якобы опроверг отсутствие / Изображения с фейсбука Дубинского

      На это Сергей Лещенко ответил, что Дубинский с Бужанским пытаются всех убедить, что и дальше пребывают в чате "Слуги народа". При этом публикуют свои посты в старом чате, с которого уже идет массовый выход депутатов.

      Кто и сколько правок подал в" антиколомойский " закон

      • Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
      • Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
      • Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
      • Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
      • Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
      • Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.

      Подробнее про закон, который должен остановить "поправочный спам" в Раде читайте по ссылке.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Максим Бужанский Верховная Рада Слуга народа Сергей Лещенко - новости Игорь Коломойский Олександр Дубинский
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