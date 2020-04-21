Дубинского и Бужанского не добавили в новый чат Слуг народа, – СМИ
Во фракции "Слуга народа" создали новый внутренний чат для общения. Однако, туда по информации СМИ, не добавили тех, кого считают лояльными к олигарху Коломойскому, и тех, кто занимался "поправочным спамом": Дубинского, Бужанского, Куницкого и Василевскую-Смаглюк.
На замену старому чату создали новый, однако не добавили туда тех, кто могут быть приближенными к Игорю Коломойскому. Об этом пишет издание liga.net со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуг народа".
Ранее Дубинский был у Коломойского перед подачей антиколомойского закона – Bihus.Info
О том, что в новый чат не добавили тех, кто занимался "поправочным спамом" к антиколомойскому законопроекту, написал и экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Речь идет, кроме Бужанского с Дубинским, также про Александра Куницкого и Ольгу Василевскую-Смаглюк.
Публикация и разгонка депутатами Дубинским и Бужанский фейкового поста Никиты Потураева, о котором я писал на днях, вылезла им боком. Отныне Дубинский, Бужанский и вся "группа Коломойского" исключены из коммуникации фракции "Слуга народа,
– написал Лещенко в своем телеграм-канале.
Из предыдущего чата в viber нардепы поочередно поудалялись. Соответствующий скриншот появился на телеграм-канале Черный рыцарь.
Нардепы поудалялись из чата / Изображение с телеграм-канала Черный рыцарь
Сам Александр Дубинский на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот из чата, где последним является именно его сообщение, и посмеялся над Лещенко.
Дубинский смог написать в чат и якобы опроверг отсутствие / Изображения с фейсбука Дубинского
На это Сергей Лещенко ответил, что Дубинский с Бужанским пытаются всех убедить, что и дальше пребывают в чате "Слуги народа". При этом публикуют свои посты в старом чате, с которого уже идет массовый выход депутатов.
Кто и сколько правок подал в" антиколомойский " закон
- Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
- Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
- Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
- Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
- Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
- Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.
Подробнее про закон, который должен остановить "поправочный спам" в Раде читайте по ссылке.
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