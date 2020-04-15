Закон о "поправочном спаме" в Раде: что значит и какие последствия будет иметь

Тактика так называемого законодательного спама не первый раз используется в Верховной Раде. Надо нормировать процесс, чтобы предотвратить попытки давления и шантажа со стороны отдельных народных депутатов, считают эксперты.

Законодавчий спам – засіб для шантажу

"Антиспамівський" законопроєкт – спроба, не порушуючи демократичні процедури і право парламентарів на участь у законодавчому процесі, врегулювати намагання тиску і шантажу,

– наголошує у коментарі сайту 24 каналу політолог Петро Олещук.

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Він відзначає: навіть, якби наразі нардепам вдалося домовитися щодо голосування за "антиколомойський" закон, до якого внесено рекордну кількість правок, спам використовували б і далі для шантажу.



Нардепи використовують внесення правок для тиску на інші фракції

За словами експерта, в світі ніхто не потребує відповідних запобіжників для уникнення законодавчого спаму. Запобіжником завжди є репутація депутата.

Законодавчим спамом парламентарій б’є по власній репутації. Але в Україні народних депутатів їхня репутація мало хвилює. Тому доводиться придумувати законодавчі обмеження. Якщо ми зараз цього не зробимо, то один депутат зможе заблокувати розгляд будь-якого закону. Навіть найбільш потрібного. Приміром, виникне необхідність ухвалити закон, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом, а якийсь депутат внесе десять тисяч поправок,

– підкреслює Олещук.

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Як зазначає політолог, цей документ не надто пришвидшить ухвалення законів. Але дозволить врегулювати спам як засіб тиску. Хоча тиск буде в інших формах – до відродження старої практики блокування трибуни.

Водночас, на його думку, чи підтримають цей проєкт – спірне питання. Опозиційні політичні сили, які голосували на антиколомойський закон, можуть зайняти різну позицію. Одні проголосувати, щоб уникнути дефолту. Інші ні – бо поважають права опозиції. Це, вважає Олещук, буде предметом домовленостей. Можуть виникнути дивні коаліції.

Чому виникла ініціатива ухвалити "антиспамівський" закон?

Після ухвалення в першому читанні так званого "антиколомойського" закону, народні депутати внесли рекордну кількість правок – 16 тисяч. У Верховній Раді заявили, що не встигнуть погрупувати та внести у таблицю на розгляд усі правки до другого читання, яке заплановано найближчими днями.

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На думку експертів і нардепів, таку кількість правок внесли з метою затягування прийняття важливого для держави документу яким забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зокрема, "Приватбанку" олігарху Коломойському. Якщо закон не приймуть, то МВФ може відмовити Україні в черговому транші, що загрожує дефолтом.



Група олігарха Коломойського заблокувала прийняття важливого закону / Фото УП