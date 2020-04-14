Коломойский серьезно просчитался с законом о банках

Олигарх Игорь Коломойский, чтобы сохранить за собой право на "Приватбанк", смог применить технологию "законодательного спама", мобилизовав среди своих парламентских слуг внесения тысячи бессмысленных поправок.

Ігорю Коломойському немає чого втрачати – він або зупинить поправками невигідний закон про "Приватбанк", або просто, піднімаючи ставки, продовжить торгуватися з владою. В цілому було подано 16 тисяч 335 поправок. І це абсолютний рекорд за всю історію України.

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Я пам'ятаю, коли в нашому, попередньому скликанні Ради намагалися зупинити закон про вибори та подали 4,5 тисячі поправок. Це зупинило парламент на два місяці та мало абсолютно безглуздий вигляд і, здавалося би, перевершити це неможливо.

Але я помилявся, бо до закону про "Приватбанк" внесли майже в чотири рази більше поправок.

Хто вніс тисячі правок

Внесення поправок в цей закон викрило агентуру політичного впливу Ігоря Коломойського. Переконаний, що більшість цих прізвищ ви не чули. І цей політичний планктон, можливо, багато років залишався би непомічений громадянами України, але тепер вони прославилися на всю країну.

Антон Поляков

Безперечно, головну роль на купі багатотисячного спаму належить депутату Антону Полякову. Цей народний обранець із загальною середньою освітою, власник магазину з продажу ламінату за всю попередню каденцію вніс всього 50 правок в 7 проєктів законів. А тут – 6033 в один закон про "Приватбанк".

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Парламентська кар'єра Полякова має жалюгідний вигляд – він був вигнаний з фракції президента Зеленського "Слуга народу" і зблизився з групою Коломойського, виконуючи для них щось дуже схоже на брудну роботу.



Антон Поляков / Фото з соцмереж

Так, наприклад, цей депутат 30 жовтня 2019 року поклав початок процесу зняття генпрокурора Руслана Рябошапки, почавши збір підписів за його відставку.

Це був один з довгограючих сценарій Коломойського, адже Рябошапка фактично оголосив війну олігарху – він передав справу про зловживання в "Приватбанку" і компанії "Укрнафта" в руки Національного антикорупційного бюро, тим самим заклавши міну уповільненої дії під Коломойським.

Зрозуміло, що за Полякова хтось проробив роботу. Адже, щоб написати 6 тисяч поправок, після прийняття закону в першому читанні, Поляков щодня та щоночі без зупинки повинен був продукувати по 850 поправок. Це означає, що він встигав підготувати по одній поправці в кожні дві хвилини протягом 7 днів і ночей.

Своєю ударною працею Поляков обігнав трійку відданих соратників Коломойського – Олександра Дубинського, Максима Бужанського і Ольгу Василевську-Смаглюк. Він один подав більше, ніж вони всі разом узяті.

Віктор Бондар

На другому місці за кількістю поправок Віктор Бондар – 1911 поправки. Бондар – це співголова групи Палиці-Коломойського "За Майбутнє".



Віктор Бондар / Фото з соцмереж

У минулій Раді він був головою групи Коломойського-Хомутинніка "Відродження". В інтернеті є навіть прослушки нібито його розмов з Коломойського про підкуп депутатів для формування цієї групи.

Дмитро Чорний

Третє місце за кількістю поправок – у Дмитра Чорного, нардепу від "Слуги народу", який до цього був членом фракції Коломойського УКРОП в Дніпропетровській обласній рад. Він вніс 1781 поправок.

Так ось, Чорний навіть не приховує, що це все спам – останньої поправкою він пропонує присвоїти закону назву "антиколомойский". Так і назвати: "Закон України "Антиколомойський".



Дмитро Чорний / Фото пресслужби "Слуга народу"

При чому, якщо проаналізувати поправки Чорного і Бондаря, то видно, що в них навіть однакові помилки по тексту поправок: "Фонд гарантування вкладів" у них обох однаково названо "Фонд гарантування вкладім".

Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда та Сергій Демченко

Далі в списку рекордсменів на четвертому місці колишня журналіст "1+1" та "слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк – 1689 поправок.



Ольга Василевська-Смаглюк / Фото Alexandr Senko

Наступний за нею ще один "слуга народу" Олег Дунда – 1656 поправок. Цікаво простежити зв'язок цього депутата з Коломойським. До обрання в парламент він був членом ради директорів забудовника компанії Independence, а якщо пройти за адресою її розташовання, то ви потрапите в бізнес-центр "Міленіум", де є гніздо Коломойського та де він проводить більшість свого часу в Києві.



Олег Дунда / Фото пресслужби "Слуга народу"

Шосте місце в депутата від "Слуги народу" Сергія Демченка – 1463 поправок. Він кілька років тому балотувався до Київської міської ради від партії Коломойського УКРОП.



Сергій Демченко / Фото пресслужби "Слуга народу"

Олександр Дубінський

І на сьомому місці вірний Коломойському депутат та в минулому журналіст "1+1" Олександр Дубинський – в нього 1199 поправок. Що цікаво, після Дубинського йдуть поправки депутатів від Тимошенко, але кожен з них подав менше 100 поправок.



Олександр Дубінський / Фото пресслужби "Слуга народу"

Сама Тимошенко та її фракція не голосували за закон в першому читанні, вигадуючи аргументи про те, що він начебто перетворює Україну на "Бананову республіку".

Подавши таку неймовірну кількість поправок через своїх депутатів, Коломойський намагається не тільки збити закон, але як мінімум посилити свої переговорні позиції і потім домовитися.

Адже влада не може дозволити собі таку розкіш, як пів року проводити засідання Ради, присвячені поправкам до закону про "Приватбанк".

Втім, попередній досвід прийняття цього закону якраз показує, що Коломойський ризикує прорахуватися. Як це сталося, коли він і його люди помилилися, коли не відкликали свої альтернативні проєкти до закону Гончарука.

Треба трохи розповісти про політичну кухню, щоб ви розуміли, де прорахувався Коломойський.

Де прорахувався Коломойський

Першим закон про "Приватбанк" вніс ще 11 грудня минулого року Кабінет Міністрів Олексія Гончарука під номером 2571.

До нього було внесено 2 альтернативних закони від лояльних до Коломойського депутатів Ігоря Палиці та Олександра Дубинського (до речі, вони навіть сидять в одному кабінеті в Раді). Це все було в грудні 2019 року.

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Однак через кілька місяців, у березні 2020 року Кабінет Міністрів Гончарука відправили у відставку, і закон по "Приватбанку" був відкликаний. Але ці два депутати – Палиця і Дубинський – зробили помилку. Вони свої альтернативні законопроєкти не відкликали.

Що було далі? Далі Кабінет Міністрів нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаль подає новий закон по "Приватбанку" №3260 від 24 березня вже 2020 року. За своєю суттю, це попередній закон Гончарука з дрібними правками. Після подачі законопроєкту Шмигаля почався відлік 14 днів на реєстрацію альтернативних законів.

Але користуючись тим, що Палиця і Дубинський помилково не відкликали свої альтернативні законопроєкти до проєкту Гончарука, Рада створила на базі їхніх альтернативних проєктів нормальний, який і був ухвалений в першому читанні.

У такий спосіб через недолугість Дубинського і Палиці депутати ухвалили правильний закон без затримки в 14 днів.

Тепер у другому читанні депутати Коломойського можуть вимагати проголосувати кожну невраховану поправку, нагадаю, їх загалом понад 16 тисяч. Це значить, що Рада затягнеться на пів року.

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Але, на відміну від закону про землю, таку стратегію блокування неможливу загорнути в привабливу обгортку для виборця як боротьба за їхнє благо. В чому тут інтерес Коломойського, знає вся країна. А в чому інтерес громадян – не розуміє ніхто.

Тому, насправді, такою брудною грою з поправками Коломойський зводить ситуацію до абсурду. Він протиставляє себе країні і тільки підсилює негатив в свою адресу. Тож не можна виключати, що Коломойським цими тисячами поправок просто пропонує владі домовитися на більш вигідних для себе умовах.



Ігор Коломойський хоче домовитись з владою завдяки правкам / Фото "Прямий"

Це може бути просто гра в підняття ставок, наприклад, спробою торгуватися за припинення кримінальних справ в Україні або зупинку судів за кордоном по "Приватбанку", зокрема в Лондоні. Саме наслідків британського суду йому найбільше варто побоюватися.

Коломойський набирає аргументи для подальшої гри. А це означає, що після голосування в Раді боротьба за "Приватбанк" не припиниться, а лише змінить свою форму і місце.