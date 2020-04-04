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      Коломойский может сесть за решетку на 7 – 12 лет, – Рябошапка о деле "Привата"

      - Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / Скриншот из видео

      Дело "Приватбанка" относится к тяжелым преступлениям, а потому его участникам может грозить лишение свободы, в частности, это касается и олигарха Игоря Коломойского.

      Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью 24 каналу сказал, что на лишение свободы Коломойского должны повлиять несколько факторов, но это достаточно реальный сценарий.

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      "Мне кажется, от 7 до 12 лет лишения свободы предусматривает санкция части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, в которой может фигурировать в том числе и бывший совладелец "Приватбанка"", – пояснил он.

      По его словам, большую часть материалов, которые касались расследования дела по "Приватбанку", Офис генпрокурора передал в НАБУ. Именно это должно было приблизить расследование к окончанию.

      "Мы могли бы вместе с НАБУ это дело завершить. Оставалось только сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали это сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по "Приватбанку" не может быть", – добавил Рябошапка.

      Что известно о деле "Приватбанка"

      • 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию в более 155 миллиардов гривен.
         
      • Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов считают национализацию незаконной. Сейчас по делу "Приватбанка" продолжается свыше 600 судов разного уровня и в Украине, и в иностранных юрисдикциях.
         
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
         
      • 3 апреля "Приватбанк" подал новый иск на 5,5 миллиардов долларов против прежних владельцев.

      Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Приватбанк Расследования Законодательство Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Игорь Коломойский
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