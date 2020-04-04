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      Коломойський може сісти за ґрати на 7 – 12 років, – Рябошапка про справу "Привату"

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      Руслан Рябошапка / Скриншот з відео

      Справа "Приватбанку" належить до важких злочинів, а тому її учасникам може загрожувати позбавлення волі, зокрема це стосується й олігарха Ігоря Коломойського.

      Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу сказав, що на позбавлення волі Коломойського мають вплинути декілька факторів, але це достатньо реальний сценарій.

      До слова Навіщо Коломойському дефолт: наслідки для України

      "Мені здається, від 7 до 12 років позбавлення волі передбачає санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу, в якій може фігурувати зокрема і колишній співвласник "Приватбанку"", – пояснив він.

      За його словами, велику частину матеріалів, які стосувалися розслідування справи щодо "Приватбанку", Офіс генпрокурора передав до НАБУ. Саме це мало наблизити розслідування до закінчення.

      "Ми могли б разом із НАБУ цю справу завершити. Залишалося лише зробити економічну експертизу, але нам просто не дали цього зробити. Наскільки я знаю, ця експертиза досі не проведена, а тому ніякого руху далі щодо "Приватбанку" не може бути", – додав Рябошапка.

      Що відомо про справу "Привабанку"

      • 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня і в Україні, і в закордонних юрисдикціях
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 3 квітня "Приватбанк" подав новий позов на 5,5 мільярда доларів проти колишніх власників. 

      Дивіться повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі у програмі "Перехресний допит":

       

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Приватбанк Розслідування Законодавство Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Ігор Коломойський Новини України
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