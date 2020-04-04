Коломойський може сісти за ґрати на 7 – 12 років, – Рябошапка про справу "Привату"

Справа "Приватбанку" належить до важких злочинів, а тому її учасникам може загрожувати позбавлення волі, зокрема це стосується й олігарха Ігоря Коломойського.

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу сказав, що на позбавлення волі Коломойського мають вплинути декілька факторів, але це достатньо реальний сценарій.

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"Мені здається, від 7 до 12 років позбавлення волі передбачає санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу, в якій може фігурувати зокрема і колишній співвласник "Приватбанку"", – пояснив він.

За його словами, велику частину матеріалів, які стосувалися розслідування справи щодо "Приватбанку", Офіс генпрокурора передав до НАБУ. Саме це мало наблизити розслідування до закінчення.

"Ми могли б разом із НАБУ цю справу завершити. Залишалося лише зробити економічну експертизу, але нам просто не дали цього зробити. Наскільки я знаю, ця експертиза досі не проведена, а тому ніякого руху далі щодо "Приватбанку" не може бути", – додав Рябошапка.

Що відомо про справу "Привабанку"

18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня і в Україні, і в закордонних юрисдикціях

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

3 квітня "Приватбанк" подав новий позов на 5,5 мільярда доларів проти колишніх власників.

Дивіться повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі у програмі "Перехресний допит":