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      Борьба с засильем поправок: Разумков рассказал, как парламент выйдет из ситуации

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      Спикер парламента Дмитрий Разумков / Капитал

      Чтобы ситуация с 16 тысячами поправок в "антиколомойский" закон не повторилась, нардепы должны проголосовать за законопроект 1043. Изменения в регламент позволят бороться с затягиванием принятия законов.

      Сейчас законопроект 1043 о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры в режиме второго чтения. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова".

      Смотрите также Когда Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект: ответ Корниенко

      Разумков отметил, что принятие законопроекта позволит быстро рассмотреть любой документ с большим количеством правок.

      Что предусматривает законопроект 1043:

      1. В случае представления более 500 поправок в законопроект, надо собрать 150 подписей нардепов для рассмотрения вопроса.
      2. Вопрос выставляют на рассмотрение парламента. "За" должны проголосовать 226 нардепов.
      3. После этого каждая депутатская группа или фракция может подать по 5 поправок или предложений в комитет.
      4. Каждый внефракционный депутат сможет подать по одной правке.
      5. Комитет двое суток на формирование сводной таблицы.
      6. Парламент рассматривает представленные комитетом правки.

      На следующее внеочередное заседание Верховная Рада сможет собраться уже 15 апреля. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

      Ситуация с правками к "антиколомойскому" закону

      • Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект 30 марта. В нем речь идет об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
      • Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам, как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому.
      • Ко второму чтению в законопроект подали 16 тысяч правок. Профильный комитет не успевает их обработать. Через беспрецедентное количество поправок, возникают технические трудности в работе, – сообщил председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
      • Единственный выход: во втором чтении нардепы хотят рассматривать поправки в законопроект целыми пакетами. В случае необходимости, на обсуждение будут выставлять отдельные части и даже статьи документа.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Игорь Коломойский Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Верховная Рада Законодательство
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