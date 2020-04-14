Борьба с засильем поправок: Разумков рассказал, как парламент выйдет из ситуации
Чтобы ситуация с 16 тысячами поправок в "антиколомойский" закон не повторилась, нардепы должны проголосовать за законопроект 1043. Изменения в регламент позволят бороться с затягиванием принятия законов.
Сейчас законопроект 1043 о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры в режиме второго чтения. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова".
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Разумков отметил, что принятие законопроекта позволит быстро рассмотреть любой документ с большим количеством правок.
Что предусматривает законопроект 1043:
- В случае представления более 500 поправок в законопроект, надо собрать 150 подписей нардепов для рассмотрения вопроса.
- Вопрос выставляют на рассмотрение парламента. "За" должны проголосовать 226 нардепов.
- После этого каждая депутатская группа или фракция может подать по 5 поправок или предложений в комитет.
- Каждый внефракционный депутат сможет подать по одной правке.
- Комитет двое суток на формирование сводной таблицы.
- Парламент рассматривает представленные комитетом правки.
На следующее внеочередное заседание Верховная Рада сможет собраться уже 15 апреля. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Ситуация с правками к "антиколомойскому" закону
- Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект 30 марта. В нем речь идет об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам, как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому.
- Ко второму чтению в законопроект подали 16 тысяч правок. Профильный комитет не успевает их обработать. Через беспрецедентное количество поправок, возникают технические трудности в работе, – сообщил председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
- Единственный выход: во втором чтении нардепы хотят рассматривать поправки в законопроект целыми пакетами. В случае необходимости, на обсуждение будут выставлять отдельные части и даже статьи документа.
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