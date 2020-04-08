Тысячи правок в "антиколомойский" законопроект: насколько это может затянуться
Народные депутаты подали более 16 тысяч правок в "антиколомойский" законопроект, который является ключевым условием МВФ для предоставления Украине помощи. Сколько времени уйдет на их рассмотрение – читайте дальше.
Регламент Верховной Рады позволяет профильному комитету фактически группировать правки согласно их содержания, ведь большинство правок касаются одной и той же статьи. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат из партии "Голос" Ярослав Юрчишин.
К слову Не "антиколомойский", а антиукраинский: Коломойский о законопроекте О банках
"После объединения правок в большие группы, комитет предлагает свою редакцию, которая предполагает, что все остальные правки относительно какой-то статьи автоматически с принятием поправки, которую комитет рекомендует, отклоняются. Таким образом есть возможность сделать лишь несколько десятков правок, которые бы объединялись", – пояснил Юрчишин.
Депутаты, которые внесли больше всего правок в "антиколомойский" законопроект:
• Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
• Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
• Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
• Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
• Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
• Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
• Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.
По его словам, при таком большом количестве правок это работа не одного дня. И вероятно до конца недели будет только подготовительная работа для заседания комитета.
А сам комитет, если соберется в пятницу, то это будет идеально. Само рассмотрение законопроекта по существу может рассматриваться разве с начала следующей недели, и здесь важно, чтобы большинство парламента таки поддержало возможность группировки (правок – 24 канал),
– отметил депутат.
"Если будет такая ситуация как с рынком земли, когда фракции настаивали на полном рассмотрении, то это примерно 9 месяцев работы", – добавил он.
Ярослав Юрчишин об "антиколомойском" законопроекте: видео
Что известно об "антиколомойском" законопроекте?
Прежде всего начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков нельзя будет остановить судебными решениями. Законопроект фактически должен сделать невозможным возвращение Коломойскому национализированный "Приватбанк".
Его принятие является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине помощи.
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