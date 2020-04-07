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      Не "антиколомойский", а антиукраинский: Коломойский относительно законопроекта о банках

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      Коломойский об "антиколомойском" законопроекте / www.rbc.ua

      Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках. Группа депутатов 6 апреля внесла в парламент более 16 тысяч правок в него. Игорь Коломойский рассказал, что думает о законопроекте и нардепах, которые тормозят рассмотрение документа.

      На вопрос об "антиколомойском" законопроекте сам Игорь Коломойский ответил "НВ".

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      Что Коломойский думает о законопроекте и депутатах, которые тормозят его принятие

      Олигарх проект закона называет не "антиколомойским", а антиукраинским.

      Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебреников, правда, очень дорогих,
      – пояснил Коломойский.

      Он отметил, что нардепы, которые активно подали правки в законопроект, симпатизируют не ему лично, а Украине. Он их о такой активности не просил.

      По словам олигарха, с Антоном Поляковым он лично не знаком, однако знает его как человека, которого исключили из фракции за то, что тот говорил правду. Однако с другим депутатом – Александром Дубинским – бизнесмен все же общается. С Владимиром Зеленским вопрос законопроекта он тоже не обсуждал, однако прокомментировал его выбор.

      Это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука,
      – отметил Коломойский.

      И добавил, что люди сами выбирают свой путь.

      Что известно о законопроекте

      Принятие документа – одно из требований МВФ для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Если парламентарии поддержат законопроект в целом, то олигарх Коломойский не сможет вернуть себе "Приватбанк" или получить компенсацию за него.

      6 апреля группа депутатов внесла в Раду более 16 тысяч правок в "антиколомойский" законопроект. Это может надолго затормозить принятие документа.

      Депутаты, которые были самыми активными

      • Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
      • Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
      • Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
      • Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
      • Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
      • Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Владимир Зеленский Новости политики Верховная Рада Олександр Дубинский Законодательство Банки Приватбанк Антон Поляков
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