Не "антиколомойский", а антиукраинский: Коломойский относительно законопроекта о банках
Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках. Группа депутатов 6 апреля внесла в парламент более 16 тысяч правок в него. Игорь Коломойский рассказал, что думает о законопроекте и нардепах, которые тормозят рассмотрение документа.
На вопрос об "антиколомойском" законопроекте сам Игорь Коломойский ответил "НВ".
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Что Коломойский думает о законопроекте и депутатах, которые тормозят его принятие
Олигарх проект закона называет не "антиколомойским", а антиукраинским.
Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебреников, правда, очень дорогих,
– пояснил Коломойский.
Он отметил, что нардепы, которые активно подали правки в законопроект, симпатизируют не ему лично, а Украине. Он их о такой активности не просил.
По словам олигарха, с Антоном Поляковым он лично не знаком, однако знает его как человека, которого исключили из фракции за то, что тот говорил правду. Однако с другим депутатом – Александром Дубинским – бизнесмен все же общается. С Владимиром Зеленским вопрос законопроекта он тоже не обсуждал, однако прокомментировал его выбор.
Это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука,
– отметил Коломойский.
И добавил, что люди сами выбирают свой путь.
Что известно о законопроекте
Принятие документа – одно из требований МВФ для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Если парламентарии поддержат законопроект в целом, то олигарх Коломойский не сможет вернуть себе "Приватбанк" или получить компенсацию за него.
6 апреля группа депутатов внесла в Раду более 16 тысяч правок в "антиколомойский" законопроект. Это может надолго затормозить принятие документа.
Депутаты, которые были самыми активными
- Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
- Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
- Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
- Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
- Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
- Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.
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