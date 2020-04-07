Не "антиколомойский", а антиукраинский: Коломойский относительно законопроекта о банках

Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках. Группа депутатов 6 апреля внесла в парламент более 16 тысяч правок в него. Игорь Коломойский рассказал, что думает о законопроекте и нардепах, которые тормозят рассмотрение документа.

На вопрос об "антиколомойском" законопроекте сам Игорь Коломойский ответил "НВ".

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Что Коломойский думает о законопроекте и депутатах, которые тормозят его принятие

Олигарх проект закона называет не "антиколомойским", а антиукраинским.

Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебреников, правда, очень дорогих,

– пояснил Коломойский.

Он отметил, что нардепы, которые активно подали правки в законопроект, симпатизируют не ему лично, а Украине. Он их о такой активности не просил.

По словам олигарха, с Антоном Поляковым он лично не знаком, однако знает его как человека, которого исключили из фракции за то, что тот говорил правду. Однако с другим депутатом – Александром Дубинским – бизнесмен все же общается. С Владимиром Зеленским вопрос законопроекта он тоже не обсуждал, однако прокомментировал его выбор.

Это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука,

– отметил Коломойский.

И добавил, что люди сами выбирают свой путь.

Что известно о законопроекте

Принятие документа – одно из требований МВФ для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Если парламентарии поддержат законопроект в целом, то олигарх Коломойский не сможет вернуть себе "Приватбанк" или получить компенсацию за него.

6 апреля группа депутатов внесла в Раду более 16 тысяч правок в "антиколомойский" законопроект. Это может надолго затормозить принятие документа.

Депутаты, которые были самыми активными