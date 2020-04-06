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      "Антиколомойский" законопроект хотят заблокировать рекордным количеством правок

      - Читати новину українською
      В Раде зарегистрировали уже более 6 тысяч правок в "антиколомойский законопроект" / iportal.rada.gov.ua

      В Верховной Раде Украины зарегистрировали уже более 6 тысяч правок в законопроект о регулировании банковской сферы. Впрочем депутаты прогнозируют, что это еще не предел, а общее количество может дойти и до 10 тысяч.

      По состоянию на утро 6 апреля есть более 6 тысяч правок, но учитывая темпы, финальное количество может составлять 8-8,5 тысячи правок, рассказал в своем фейсбуке первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

      Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

      Я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру в более 10 тысяч правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета в среду, пожалуй, не стоит,
      – отметил депутат.

      Резюмируя, он отметил позитив от того, что сейчас в парламенте все работает в электронной форме. Мол, это позволит сохранить большое количество деревьев.

      Народная избранница от "Слуги народа" Марина Бардина еще раньше заявила, что блокирование "антиколомойского" законопроекта – новый вид мошенничества в парламенте.

      "Это издевательство над страной и абсолютная политическая низость. Даже ответственно относясь к карантину, готова сидеть на банковских ночах в парламенте! Жду увидеть, кто авторы этих поправок", – заявила Бардина.

      Как правки блокируют законопроект?До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобрен парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках депутаты не смогут рассматривать более тысячи правок за пленарный день.

      Поэтому на рассмотрение 6 тысяч правок им нужно минимум 6 пленарных дней, что растянется на три пленарные недели или полтора календарного месяца. Рассмотрение 8 тысяч правок продлится еще дольше.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Банки Законодательство
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