"Антиколомойский" законопроект хотят заблокировать рекордным количеством правок
В Верховной Раде Украины зарегистрировали уже более 6 тысяч правок в законопроект о регулировании банковской сферы. Впрочем депутаты прогнозируют, что это еще не предел, а общее количество может дойти и до 10 тысяч.
По состоянию на утро 6 апреля есть более 6 тысяч правок, но учитывая темпы, финальное количество может составлять 8-8,5 тысячи правок, рассказал в своем фейсбуке первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.
Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
Я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру в более 10 тысяч правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета в среду, пожалуй, не стоит,
– отметил депутат.
Резюмируя, он отметил позитив от того, что сейчас в парламенте все работает в электронной форме. Мол, это позволит сохранить большое количество деревьев.
Народная избранница от "Слуги народа" Марина Бардина еще раньше заявила, что блокирование "антиколомойского" законопроекта – новый вид мошенничества в парламенте.
"Это издевательство над страной и абсолютная политическая низость. Даже ответственно относясь к карантину, готова сидеть на банковских ночах в парламенте! Жду увидеть, кто авторы этих поправок", – заявила Бардина.
Как правки блокируют законопроект?До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобрен парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках депутаты не смогут рассматривать более тысячи правок за пленарный день.
Поэтому на рассмотрение 6 тысяч правок им нужно минимум 6 пленарных дней, что растянется на три пленарные недели или полтора календарного месяца. Рассмотрение 8 тысяч правок продлится еще дольше.
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