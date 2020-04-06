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      "Антиколомойський" законопроєкт хочуть заблокувати рекордною кількістю правок

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      У Раді зареєстрували вже понад 6 тисяч правок до "антиколомойського законопроєкту" / iportal.rada.gov.ua

      У Верховній Раді України зареєстрували вже понад 6 тисяч правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери. Втім депутати прогнозують, що це ще не межа, а загальна кількість може дійти і до 10 тисяч.

      Станом на ранок 6 квітня є понад 6 тисяч правок, але враховуючи темпи, фінальна кількість може становити 8-8,5 тисяч правок, розповів у своєму фейсбуці ерший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.

      Важливо Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

      Я досі вірю у потенціал колег і цифру в понад 10 тисяч правок. Цей об'єм тексту ще фізично важко звести, тож очікувати засідання комітету раніше ніж у середу, мабуть, не варто,
      – зазначив депутат.

      Резюмуючи, він зуважив позитив від того, що нині у парламенті все працює в електронній формі. Мовляв, це дозволить зеберегти велику кількість дерев.

      Народна обраниця від "Слуги народу" Марина Бардіна ще раніше заявила, що блокування "антиколомойського" законопроєкту – новий вид шахрайства у парламенті.

      "Це знущання над країною і абсолютна політична ницість. Навіть відповідально ставлячись до карантину, готова сидіти на банківських ночах у парламенті! Чекаю побачити, хто автори цих поправок", – заявила Бардіна.

      Як правки блокують законопроєкт?До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схвалений парламентом в цілому.Навіть за найоптимістичніших оцінок депутати не зможуть розглядати більш як тисячу правок за пленарний день.

      Відтак на розгляд 6 тисяч правок їм потрібно щонайменше 6 пленарних днів, що розтягнеться на три пленарні тижні або півтора календарного місяця. Розгляд 8 тисяч правок триватиме ще довше.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Банки Законодавство Верховна Рада Новини України Новини політики
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