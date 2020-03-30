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      Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

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      Рада підтримала "антиколомойський законопроєкт / rada.gov.ua

      Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. У ЗМІ його називають не інакше як "антиколомойський", оскільки він є однією з вимог МВФ щодо неможливості повернення "Приватбанку" олагірху.

      Законопроєкт доступний на сайті Верховної Ради під №2571-д. У першому читанні його підтримали 267 народних обранців.

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      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

      Передовсім законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не може бути зупинене судовими рішеннями. Таким чином рішення судів не матимуть впливу на акти Кабінету Міністрів, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.

      Законопроєкт також забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

      Втім ключовим аспектом цього законопроєкту є пункт, що ексвласники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима.

      Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у разі, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено.

      Вартість акцій, а відповідно і завданої колишньому власнику шкоди, визначатиметься міжнародною аудитерською компанією. Її призначатиме суд і така компанія повинна відповідати визначеним вимогам НБУ.

      Важливо! Цей законопроєкт укупі з ринком землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні 8 мільярдів доларів допомоги. Українська влада очікує отримати цей транш, щоб економічні якомога м'якше пережити епідемію коронавірусу.

      Чому "антиколомойський" законопроєкт так називають?Усе через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Ігорем Коломойським націоналізований Приватбанк. Нині той активно судиться з державою через націоналізацію.

      У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху.

      Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Транш МВФ Гроші МВФ Законодавство Верховна Рада Ігор Коломойський Банки Міністерство фінансів України НБУ Приватбанк
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