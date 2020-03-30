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      Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

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      Рада поддержала "антиколомойский" законопроект / rada.gov.ua

      Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. В СМИ его называют не иначе как "антиколомойский", поскольку он является одним из требований МВФ о невозможности возвращения "Приватбанка" олагирху.

      Законопроект доступен на сайте Верховной Рады под №2571-д. В первом чтении его поддержали 267 народных избранников.

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      Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

      Прежде всего законопроект предусматривает, что начатые процессы вывода с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Таким образом решения судов не будут иметь влияния на акты Кабинета Министров, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.

      Законопроект также запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.

      Впрочем ключевым аспектом этого законопроекта является пункт, что бывшие владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.

      То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.

      Стоимость акций, а соответственно и нанесенного бывшему владельцу ущерба, будет определяться международной аудиторской компанией. Ее будет назначать суд и такая компания должна соответствовать определенным требованиям НБУ.

      Важно! Этот законопроект вместе с рынком земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине 8 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы экономически как можно мягче пережить эпидемию коронавируса.

      Почему "антиколомойский" законопроект так называют?Все из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Игорем Коломойским национализированный Приватбанк. Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации.

      В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха.

      Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Банки Транш МВФ МВФ Верховная Рада Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины НБУ Законодательство Игорь Коломойский Приватбанк
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