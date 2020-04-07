Не "антиколомойський", а антиукраїнський: Коломойський щодо законопроєкту про банки

Верховна Рада 30 березня прийняла в першому читанні "антиколомойський" законопроєкт про банки. Група депутатів 6 квітня внесла в парламент понад 16 тисяч правок до нього. Ігор Коломойський розповів, що думає законопроєкт та нардепів, які гальмують розгляд документу.

На запитання про "антиколомойський" законопроєкт сам Ігор Коломойський відповів "НВ".

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Що Коломойський думає про законопроєкт на депутатів, які гальмують його прийняття

Олігарх проєкт закону називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих,

– пояснив Коломойський.

Він зазначив, що нардепи, які активно подали правки до законопроєкту, симпатизують не йому особисто, а Україні. Він їх про таку активність не просив.

За словами олігарха, з Антоном Поляковим він особисто не знайомий, однак знає його як людину, яку виключили з фракції через те, що той говорив правду. Однак з іншим депутатом – Олександр Дубінським – бізнесмен все ж таки спілкується. З Володимиром Зеленським питання законопроєкту він теж не обговорював, однак прокоментував його вибір.

Це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука,

– зазначив Коломойський.

Та додав, що люди самі обирають свій шлях.

Що відомо про законопроєкт

Ухвалення документу – одна з вимог МВФ для продовження подальшої співпраці з Україною. Якщо парламентарі підтримають законопроєкт у цілому, то олігарх Коломойський не зможе повернути собі "Приватбанк" чи отримати компенсацію за нього.

6 квітня група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Це може надовго загальмувати прийняття документа.

Депутати, які були найактивнішими