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      Не "антиколомойський", а антиукраїнський: Коломойський щодо законопроєкту про банки

      - Читать новость на русском
      Коломойський про "антиколомойський" законопроєкт / www.rbc.ua

      Верховна Рада 30 березня прийняла в першому читанні "антиколомойський" законопроєкт про банки. Група депутатів 6 квітня внесла в парламент понад 16 тисяч правок до нього. Ігор Коломойський розповів, що думає законопроєкт та нардепів, які гальмують розгляд документу.

      На запитання про "антиколомойський" законопроєкт сам Ігор Коломойський відповів "НВ".

      Зверніть увагу Рекордна кількість правок до "антиколомойського" законопроєкту: що кажуть автори

      Що Коломойський думає про законопроєкт на депутатів, які гальмують його прийняття

      Олігарх проєкт закону називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

      Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих,
      – пояснив Коломойський.

      Він зазначив, що нардепи, які активно подали правки до законопроєкту, симпатизують не йому особисто, а Україні. Він їх про таку активність не просив.

      За словами олігарха, з Антоном Поляковим він особисто не знайомий, однак знає його як людину, яку виключили з фракції через те, що той говорив правду. Однак з іншим депутатом – Олександр Дубінським – бізнесмен все ж таки спілкується. З Володимиром Зеленським питання законопроєкту він теж не обговорював, однак прокоментував його вибір.

      Це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука,
      – зазначив Коломойський.

      Та додав, що люди самі обирають свій шлях.

      Що відомо про законопроєкт

      Ухвалення документу – одна з вимог МВФ для продовження подальшої співпраці з Україною. Якщо парламентарі підтримають законопроєкт у цілому, то олігарх Коломойський не зможе повернути собі "Приватбанк" чи отримати компенсацію за нього.

      6 квітня група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. Це може надовго загальмувати прийняття документа.

      Депутати, які були найактивнішими

      • Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
      • Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
      • Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
      • Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
      • Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
      • Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Дубінський Законодавство Банки Приватбанк Верховна Рада Ігор Коломойський Антон Поляков
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