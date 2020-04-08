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      Тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту: наскільки це може затягнутись

      - Читать новость на русском
      Ярослав Юрчишин / goloszmin.org

      Народні депутати подали понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, який є ключовою умовою МВФ для надання Україні допомоги. Скільки часу піде на їхній розгляд – читайте далі.

      Регламент Верховної Ради дозволяє профільному комітету фактично групувати правки відповідно до їхнього змісту, адже більшість правок стосуються однієї і тієї ж статті. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат з партії "Голос" Ярослав Юрчишин. 

      До слова Не "антиколомойський", а антиукраїнський: Коломойський щодо законопроєкту про банки

      "Після об'єднання правок у великі групи, комітет пропонує свою редакцію, яка передбачає, що всі інші правки щодо якоїсь статті автоматично з прийняттям правки, яку рекомендує комітет, відхиляються. У такий спосіб є змога зробити лише кілька десятків правок, які б об'єднувались", – пояснив Юрчишин.

      Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:

      • Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
      • Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
      • Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
      • Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
      • Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
      • Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

      За його словами, при такій великій кількості правок це робота не одного дня. І ймовірно до кінця тижня буде лише підготовча робота для засідання комітету.

      А сам комітет, якщо збереться в п'ятницю, то це буде ідеально. Сам розгляд законопроєкту по суті може розглядатись хіба з початку наступного тижня, і тут важливо, щоб більшість парламенту таки підтримало можливість групування (правок – 24 канал),
      – зазначив депутат.

      "Якщо буде така ситуація як з ринком землі, коли фракції наполягали на повному розгляді, то це приблизно 9 місяців роботи", – додав він.

      Ярослав Юрчишин про "антиколомойський" законопроєкт: відео

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? Насамперед розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можна буде зупинити судовими рішеннями. Законопроєкт фактично має унеможливити повернення Коломойському націоналізований "Приватбанк".

      Його ухвалення є одним з ключових вимог МВФ для надання Україні допомоги.

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Партія Голос Верховна Рада Слуга народу Законодавство Ярослав Юрчишин
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