Боротьба з засиллям правок: Разумков розповів, як парламент вийде із ситуації
Аби ситуація з 16 тисячами правок до "антиколомойського" закону не повторилась, нардепи мають проголосувати за законопроєкт 1043. Зміни до регламенту дозволять боротись з затягуванням ухвалення законів.
Наразі законопроєкт 1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури перебуває в режимі другого читання. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова".
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Разумков наголосив, що ухвалення законопроєкту дозволить швидко розглянути будь-який документ з великою кількістю правок.
Що передбачає законопроєкт 1043:
- У випадку подання понад 500 правок до законопроєкту, треба зібрати 150 підписів нардепів для розгляду питання.
- Питання виставляють на розгляд парламенту. "За" мають проголосувати 226 нардепів.
- Після цього кожна депутатська група чи фракція може подати по 5 правок або пропозицій до профільного комітету.
- Кожен позафракційний депутат зможе подати по одній правці.
- Комітет має дві доби на формування зведеної таблиці.
- Парламент розглядає подані комітетом правки.
На наступне позачергове засідання Верховна Рада зможе зібратись вже 15 квітня. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Ситуація з правками до "антиколомойського" закону
- Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт 30 березня. У ньому мовиться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам, як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
- До другого читання до законопроєкту подали 16 тисяч правок. Профільний комітет не встигає їх опрацювати. Через безпрецедентну кількість правок, виникають технічні труднощі в роботі, – повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- Єдиний вихід: у другому читанні нардепи хочуть розглядати правки до законопроєкту цілими пакетами. У разі потреби, на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.
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