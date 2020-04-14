12:10
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Боротьба з засиллям правок: Разумков розповів, як парламент вийде із ситуації

      - Читать новость на русском
      Спікер парламенту Дмитро Разумков / Капитал

      Аби ситуація з 16 тисячами правок до "антиколомойського" закону не повторилась, нардепи мають проголосувати за законопроєкт 1043. Зміни до регламенту дозволять боротись з затягуванням ухвалення законів.

      Наразі законопроєкт 1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури перебуває в режимі другого читання. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова".

      Дивіться також Коли Рада розгляне "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Корнієнка

      Разумков наголосив, що ухвалення законопроєкту дозволить швидко розглянути будь-який документ з великою кількістю правок.

      Що передбачає законопроєкт 1043:

      1. У випадку подання понад 500 правок до законопроєкту, треба зібрати 150 підписів нардепів для розгляду питання.
      2. Питання виставляють на розгляд парламенту. "За" мають проголосувати 226 нардепів.
      3. Після цього кожна депутатська група чи фракція може подати по 5 правок або пропозицій до профільного комітету.
      4. Кожен позафракційний депутат зможе подати по одній правці.
      5. Комітет має дві доби на формування зведеної таблиці.
      6. Парламент розглядає подані комітетом правки.

      На наступне позачергове засідання Верховна Рада зможе зібратись вже 15 квітня. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

      Ситуація з правками до "антиколомойського" закону

      • Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт 30 березня. У ньому мовиться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
      • Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам, як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
      • До другого читання до законопроєкту подали 16 тисяч правок. Профільний комітет не встигає їх опрацювати. Через безпрецедентну кількість правок, виникають технічні труднощі в роботі, – повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
      • Єдиний вихід: у другому читанні нардепи хочуть розглядати правки до законопроєкту цілими пакетами. У разі потреби, на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ігор Коломойський Дмитро Разумков Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Пандемія ризиків та можливостей: що ми отримаємо після коронавірусу?
      Павло Казарін
      сьогодні , 11:42 Аваков у клубі Медведчука: що пов'язує міністра зі скандальним Шарієм
      Сергій Лещенко