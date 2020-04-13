22:30
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Коли Рада розгляне "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Корнієнка

      -
      Коли Рада розгляне "антиколомойський" законопроєкт / Getty Images

      Верховна Рада зможе приступити до розгляду у другому читанні законопроєкту про банки не раніше за початок травня. Відбуватися це буде у скороченому режимі.

      Нардепи зможуть підписати законопроєкт про регламент лише після Великодня. Такі прогнози озвучив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.

      Важливо "Антиколомойський" закон можуть скасувати через Конституційний суд, – ЗМІ

      Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю". Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати. Фактично після Пасхи ми зможемо розблокувати й підписати законопроєкт про регламент,
      – сказав Корнієнко.

      Він додав, що нардепи зможуть перейти до скороченого розгляду законопроєкту про банки на початку травня.

      Зверніть увагу! Ухвалення законопроєкту про банки є однією з вимогою Міжнародного валютного фонду для отримання Україною кредиту.

      Що треба знати про "антиколомойський" законопроєкт

      • Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт 30 березня. У ньому мовиться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
      • Законопроєкт передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам.
      • І навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • Загалом до другого читання до законопроєкту про банки подали понад 16 тисяч право. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Олександр Корнієнко Кредит Слуга народу Верховна Рада Банки Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Карантин відкрив нам очі
      Даша Малахова
      сьогодні , 19:27 COVID-19: як технології впливають на життя у часи пандемії
      Світлана Попова