Коли Рада розгляне "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Корнієнка
Верховна Рада зможе приступити до розгляду у другому читанні законопроєкту про банки не раніше за початок травня. Відбуватися це буде у скороченому режимі.
Нардепи зможуть підписати законопроєкт про регламент лише після Великодня. Такі прогнози озвучив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.
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Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю". Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати. Фактично після Пасхи ми зможемо розблокувати й підписати законопроєкт про регламент,
– сказав Корнієнко.
Він додав, що нардепи зможуть перейти до скороченого розгляду законопроєкту про банки на початку травня.
Зверніть увагу! Ухвалення законопроєкту про банки є однією з вимогою Міжнародного валютного фонду для отримання Україною кредиту.
Що треба знати про "антиколомойський" законопроєкт
- Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт 30 березня. У ньому мовиться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам.
- І навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- Загалом до другого читання до законопроєкту про банки подали понад 16 тисяч право. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
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