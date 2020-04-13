Коли Рада розгляне "антиколомойський" законопроєкт: відповідь Корнієнка

Верховна Рада зможе приступити до розгляду у другому читанні законопроєкту про банки не раніше за початок травня. Відбуватися це буде у скороченому режимі.

Нардепи зможуть підписати законопроєкт про регламент лише після Великодня. Такі прогнози озвучив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.

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Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю". Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати. Фактично після Пасхи ми зможемо розблокувати й підписати законопроєкт про регламент,

– сказав Корнієнко.

Він додав, що нардепи зможуть перейти до скороченого розгляду законопроєкту про банки на початку травня.

Зверніть увагу! Ухвалення законопроєкту про банки є однією з вимогою Міжнародного валютного фонду для отримання Україною кредиту.

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