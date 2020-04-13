Когда Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект: ответ Корниенко
Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта про банки не раньше начала мая. Происходить это будет в сокращенном режиме.
Нардепы смогут подписать законопроект о регламенте лишь после Пасхи. Такие прогнозы озвучил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.
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Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю". Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать. Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте,
– сказал Корниенко.
Он добавил, что нардепы смогут перейти к сокращенному рассмотрения законопроекта про банки в начале мая.
Обратите внимание! Принятие законопроекта про банки является одним из требований Международного валютного фонда для получения Украиной кредита.
Что надо знать про "антиколомойський" законопроект
- Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойський" законопроект 30 марта. В нем говорится об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банков, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их бывшим и действующим собственникам.
- И даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврат банка экс-владельцу.
- Всего ко второму чтению в законопроект О банках подали более 16 тысяч правок. Большинство авторов правок – нардепы от "Слуги народа".
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