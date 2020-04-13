Когда Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект: ответ Корниенко

Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта про банки не раньше начала мая. Происходить это будет в сокращенном режиме.

Нардепы смогут подписать законопроект о регламенте лишь после Пасхи. Такие прогнозы озвучил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

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Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю". Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать. Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте,

– сказал Корниенко.

Он добавил, что нардепы смогут перейти к сокращенному рассмотрения законопроекта про банки в начале мая.

Обратите внимание! Принятие законопроекта про банки является одним из требований Международного валютного фонда для получения Украиной кредита.

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