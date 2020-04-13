Верховна Рада не розглядатиме "антиколомойський" законопроєкт цього тижня
Парламент не братиметься за законопроєкт про банки цього тижня. Профільний комітет не встигає опрацювати 16 тисяч правок. У "Голосі" стверджують, що противники проєкту спробують визнати його антиконституційним.
Усі правки до законопроєкту ще навіть не зібрали в одну таблицю. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у парламенті.
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Усі правки мають пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати – це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо,
– заявив Арахамія.
Нарікають на великий обсяг роботи і в профільному комітеті. Через безпрецедентну кількість правок, виникають технічні труднощі в роботі з законопроєктом: один комп'ютер не справляється з навантаженням. Про це повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев в ефірі hromadske.
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Голосів для ухвалення закону, проте, в президентській політсилі обіцяють назбирати.
Будемо шукати голоси. Ми націлені на ухвалення цього законопроєкту. Я не знаю, чи вистачить, чи ні. Ми на сьогодні ще не можемо сказати про це. Напевно, я переконаний, що коли він зайде в зал, голосів буде вистачати,
– зазначив Гетманцев.
Тим часом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що противники "антиколомойського" законопроєкту вирішили спробувати визнати його неконституційним. "Для цього зібрали підписи 1/3 правового Комітету (саме він визначає питання пов’язані з Конституцією) для проведення завтра о 14:00 свого засідання", – написав Железняк у фейсбуці.
Зазначимо, що у другому читанні нардепи хочуть розглядати правки до законопроєкту цілими пакетами. У разі потреби на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
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