19:21
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Верховна Рада не розглядатиме "антиколомойський" законопроєкт цього тижня

      - Читать новость на русском
      Верховна Рада не встигне розглянути закон про банки цього тижня / Znaj.ua

      Парламент не братиметься за законопроєкт про банки цього тижня. Профільний комітет не встигає опрацювати 16 тисяч правок. У "Голосі" стверджують, що противники проєкту спробують визнати його антиконституційним.

      Усі правки до законопроєкту ще навіть не зібрали в одну таблицю. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у парламенті.

      Актуально Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання цього тижня

      Усі правки мають пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати – це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо,
      – заявив Арахамія.

      Нарікають на великий обсяг роботи і в профільному комітеті. Через безпрецедентну кількість правок, виникають технічні труднощі в роботі з законопроєктом: один комп'ютер не справляється з навантаженням. Про це повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев в ефірі hromadske

      До теми Повернути контроль Коломойського над "Приватбанком" неможливо, – Гетманцев

      Голосів для ухвалення закону, проте, в президентській політсилі обіцяють назбирати.

      Будемо шукати голоси. Ми націлені на ухвалення цього законопроєкту. Я не знаю, чи вистачить, чи ні. Ми на сьогодні ще не можемо сказати про це. Напевно, я переконаний, що коли він зайде в зал, голосів буде вистачати,
      – зазначив Гетманцев.

      Тим часом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що противники "антиколомойського" законопроєкту вирішили спробувати визнати його неконституційним. "Для цього зібрали підписи 1/3 правового Комітету (саме він визначає питання пов’язані з Конституцією) для проведення завтра о 14:00 свого засідання", – написав Железняк у фейсбуці.

      Зазначимо, що у другому читанні нардепи хочуть розглядати правки до законопроєкту цілими пакетами. У разі потреби на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
      • Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
      • При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
      • До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Партія Голос Ігор Коломойський Приватбанк Слуга народу Давид Арахамія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Держава і церква: чи може влада закрити храми?
      Анна Маляр
      сьогодні , 16:01 Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька