Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання 15 квітня, – ЗМІ
Верховна Рада України вже остаточно вирішила зібратися на позачергове засідання у понеділок, 13 квітня. Втім як стало відомо, українські парламентарі можуть зібратися на ще одне позачергове засідання вже через 2 дні після цього.
Про ще одне позачергове засідання Ради "Українській правді" розповів співрозмовник у "Слузі народу".
Важливо Засідання Ради відбудеться у понеділок: які питання розглядатимуть
Той повідомив, що Давид Арахамія у чаті фракції розіслав повідомлення, щоб парламентарі готувалися на 15 квітня до ще одного позачергового засідання.
Поки що невідомо, які саме питання розглядатимуться на тому засіданні, але є інформація, що парламентарі розглянуть "антиколомойський" законопроєкт. Втім для цього спершу доведеться розглянути 16 тисяч правок.
Також відомо, що "слуги народу" вже почали повідомляти колег з інших фракцій про те, що у середу, імовірно, відбудеться ще одне засідання парламенту.
Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Натомість парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.
З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Під час позачергових засідань Рада, зокрема, ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська і багато іншого.
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