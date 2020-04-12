22:28
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ

      - Читати новину українською
      Рада намерена собраться 15 апреля на еще одно внеочередное заседание / slovoidilo.ua

      Верховная Рада Украины уже окончательно решила собраться на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля. Впрочем, как стало известно, украинские парламентарии могут собраться на еще одно внеочередное заседание уже через 2 дня после этого.

      О еще одном внеочередном заседании Рады "Украинской правде" рассказал собеседник в "Слуге народа".

      Важно Заседание Рады состоится в понедельник: какие вопросы будут рассматривать

      Тот сообщил, что Давид Арахамия в чате фракции разослал сообщение, чтобы парламентарии готовились на 15 апреля к еще одному внеочередному заседанию.

      Пока неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться на этом заседании, но есть информация, что парламентарии рассмотрят "антиколомойский" законопроект. Впрочем для этого сперва придется рассмотреть 16 тысяч правок.

      Также известно, что "слуги народа" уже начали сообщать коллегам из других фракций о том, что в среду, вероятно, состоится еще одно заседание парламента.

      Что известно о внеочередных сессиях Рады? Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Между тем парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.

      Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Во время внеочередных заседаний Рада, в частности, приняла "антиколомойский" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войска и многое другое.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Банки Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 19:50 Скандального настоятеля лавры Павла госпитализировали: он не на искусственной вентиляции легких
      Новини України 36634
      сегодня , 15:54 Сплю 4 часа в сутки, куда мне еще министром, – Ляшко о предложении возглавить Минздрав
      Новини України 5211
      сегодня , 16:06 Коронавирус в Испании: подтвердили 166 тысяч случаев заражения
      Здорове життя 86756
      сегодня , 16:00 Лунный календарь на апрель 2020
      Космос 25510
      сегодня , 18:30 Самые смешные мемы недели: маразм у Путина, не я бью – верба бьет, заплыв в тренажерку
      Новини України 3609
      сегодня , 18:47 Как католики отмечают Пасху в условиях карантина: удивительные фото со всех уголков мира
      Новини світу 5486
      сегодня , 17:45 Ольга Фреймут призналась о потере духовного наставника: Он святой
      Новини шоу-бізнесу 4004
      сегодня , 17:04 Угроза распада ЕС прошла, – глава Еврокомиссии
      Новини політики 4394
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      сегодня , 19:30 Влияние коронавируса на демократию и как утилизировать использованную маску – видео недели
      Марія Лелека