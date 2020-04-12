Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ

Верховная Рада Украины уже окончательно решила собраться на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля. Впрочем, как стало известно, украинские парламентарии могут собраться на еще одно внеочередное заседание уже через 2 дня после этого.

О еще одном внеочередном заседании Рады "Украинской правде" рассказал собеседник в "Слуге народа".

Важно Заседание Рады состоится в понедельник: какие вопросы будут рассматривать

Тот сообщил, что Давид Арахамия в чате фракции разослал сообщение, чтобы парламентарии готовились на 15 апреля к еще одному внеочередному заседанию.

Пока неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться на этом заседании, но есть информация, что парламентарии рассмотрят "антиколомойский" законопроект. Впрочем для этого сперва придется рассмотреть 16 тысяч правок.

Также известно, что "слуги народа" уже начали сообщать коллегам из других фракций о том, что в среду, вероятно, состоится еще одно заседание парламента.

Что известно о внеочередных сессиях Рады? Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Между тем парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.



Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Во время внеочередных заседаний Рада, в частности, приняла "антиколомойский" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войска и многое другое.