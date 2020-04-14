Верховная Рада во время карантина: кто чаще всего посещал заседания
Парламентарии от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" – самые дисциплинированные. Именно нардепы от этих политсил – лидеры по посещению заседаний Верховной Рады во время карантина.
Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний, состоявшихся во время карантина. Результаты исследования КИУ опубликовал на своей странице в фейсбуке.
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С момента объявления карантина состоялось 6 внеочередных пленарных заседаний парламента – 17, 30 марта и 13 апреля. В среднем, на каждом заседании были зарегистрированы 328 нардепов. То есть почти 100 депутатов в Верховной Раде не появлялись.
Показатели посещения заседания Верховной Рады во время карантина:
"Европейская солидарность" – 90% депутатов регулярно посещали заседания;
"Слуга народа" – 86%;
"Голос" – 75%;
группа "Доверие" – 69%;
внефракционные – 65%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 63%;
"Батькивщина" – 51%;
группа "За будущее" – 42%.
Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией с коронавирусом. Так, часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за рубежом, еще у части обнаружили коронавирус,
– добавил глава КИУ Алексей Кошель.
При этом, подчеркнули в Комитете избирателей, общие показатели посещения не слишком отличаются от того, как депутаты обычно ходят в парламент. Так, в сентябре–январе в среднем Верховную Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328.
Кто из нардепов заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие";
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
- Сергей Рудык – внефракционный;
- Анна Скороход – внефракционная;
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";
- Игорь Киселев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа –За жизнь" – по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры;
- у Сергея Вельможного из группы "Доверие" тесты не подтвердили коронавирус, однако КТ выявила пневмонию.
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