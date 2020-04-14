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      Верховная Рада во время карантина: кто чаще всего посещал заседания

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      "ЕС" и "Слуга народа" чаще всего ходили в Верховную Раду во время карантина / Обозреватель

      Парламентарии от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" – самые дисциплинированные. Именно нардепы от этих политсил – лидеры по посещению заседаний Верховной Рады во время карантина.

      Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний, состоявшихся во время карантина. Результаты исследования КИУ опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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      С момента объявления карантина состоялось 6 внеочередных пленарных заседаний парламента – 17, 30 марта и 13 апреля. В среднем, на каждом заседании были зарегистрированы 328 нардепов. То есть почти 100 депутатов в Верховной Раде не появлялись.

      Показатели посещения заседания Верховной Рады во время карантина:

      "Европейская солидарность" – 90% депутатов регулярно посещали заседания;

      "Слуга народа" – 86%;

      "Голос" – 75%;

      группа "Доверие" – 69%;

      внефракционные – 65%;

      "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 63%;

      "Батькивщина" – 51%;

      группа "За будущее" – 42%.

      Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией с коронавирусом. Так, часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за рубежом, еще у части обнаружили коронавирус,
      – добавил глава КИУ Алексей Кошель.

      При этом, подчеркнули в Комитете избирателей, общие показатели посещения не слишком отличаются от того, как депутаты обычно ходят в парламент. Так, в сентябре–январе в среднем Верховную Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328.

      Кто из нардепов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов из группы "Доверие";
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
      • Сергей Рудык – внефракционный;
      • Анна Скороход – внефракционная;
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";
      • Игорь Киселев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа –За жизнь" – по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры;
      • у Сергея Вельможного из группы "Доверие" тесты не подтвердили коронавирус, однако КТ выявила пневмонию.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Законодательство Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Европейская солидарность исследования Слуга народа Верховная Рада
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