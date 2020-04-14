Верховная Рада во время карантина: кто чаще всего посещал заседания

Парламентарии от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" – самые дисциплинированные. Именно нардепы от этих политсил – лидеры по посещению заседаний Верховной Рады во время карантина.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний, состоявшихся во время карантина. Результаты исследования КИУ опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Не все будут готовы, – Разумков про урезание зарплат нардепам

С момента объявления карантина состоялось 6 внеочередных пленарных заседаний парламента – 17, 30 марта и 13 апреля. В среднем, на каждом заседании были зарегистрированы 328 нардепов. То есть почти 100 депутатов в Верховной Раде не появлялись.

Показатели посещения заседания Верховной Рады во время карантина:

"Европейская солидарность" – 90% депутатов регулярно посещали заседания;

"Слуга народа" – 86%;

"Голос" – 75%;

группа "Доверие" – 69%;

внефракционные – 65%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 63%;

"Батькивщина" – 51%;

группа "За будущее" – 42%.

Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией с коронавирусом. Так, часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за рубежом, еще у части обнаружили коронавирус,

– добавил глава КИУ Алексей Кошель.

При этом, подчеркнули в Комитете избирателей, общие показатели посещения не слишком отличаются от того, как депутаты обычно ходят в парламент. Так, в сентябре–январе в среднем Верховную Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328.

Кто из нардепов заболел коронавирусом: