Верховна Рада під час карантину: хто найчастіше відвідував засідання
Парламентарі від "Європейської солідарності" та "Слуги народу" – найбільш дисципліновані. Саме нардепи від цих політсил – лідери з відвідування засідань Верховної Ради під час карантину.
Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань, що відбулися під час карантину. Результати дослідження КВУ опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
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З часу оголошення карантину відбулось 6 позачергових пленарних засідань парламенту – 17, 30 березня та 13 квітня. У середньому, на кожному засіданні були зареєстрованими 328 нардепів. Тобто майже 100 депутатів у Верховній Раді не з'являлись.
Показники відвідування засідання Верховної Ради під час карантину:
"Європейська солідарність" – 90% депутатів регулярно відвідували засідання;
"Слуга народу" – 86%;
"Голос" – 75%;
група "Довіра" – 69%;
позафракційні – 65%;
"Опозиційна платформа – За життя" – 63%;
"Батьківщина" – 51%;
група "За майбутнє" – 42%.
Варто відзначити, що низка депутатів пропускали засідання Ради з об'єктивних причин, пов'язаних із ситуацією з коронавірусом. Так, частина депутатів не відвідували засідання, оскільки раніше перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус,
– додав голова КВУ Олексій Кошель.
При цьому, наголосили у Комітеті виборців, загальні показники відвідування не надто відрізняються від того, як депутати зазвичай ходять у парламент. Так, у вересні – січні, в середньому, Верховну Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328.
Хто з нардепів захворів на коронавірус:
- Сергій Шахов з групи "Довіра";
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
- Сергій Рудик – позафракційний;
- Анна Скороход – позафракційна;
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу";
- Ігор Кісільов та Віталій Борт з партії "Опозиційна платформа – За життя" – за інформацією нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури;
- у Сергія Вельможного з групи "Довіра" тести не підтвердили коронавірус, проте КТ виявила пневмонію.
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