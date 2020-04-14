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      Верховна Рада під час карантину: хто найчастіше відвідував засідання

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      "ЄС" та "Слуга народу" найчастіше ходили до Верховної Ради під час карантину / DW

      Парламентарі від "Європейської солідарності" та "Слуги народу" – найбільш дисципліновані. Саме нардепи від цих політсил – лідери з відвідування засідань Верховної Ради під час карантину.

      Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань, що відбулися під час карантину. Результати дослідження КВУ опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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      З часу оголошення карантину відбулось 6 позачергових пленарних засідань парламенту – 17, 30 березня та 13 квітня. У середньому, на кожному засіданні були зареєстрованими 328 нардепів. Тобто майже 100 депутатів у Верховній Раді не з'являлись.

      Показники відвідування засідання Верховної Ради під час карантину:

      "Європейська солідарність" – 90% депутатів регулярно відвідували засідання;

      "Слуга народу" – 86%;

      "Голос" – 75%;

      група "Довіра" – 69%;

      позафракційні – 65%;

      "Опозиційна платформа – За життя" – 63%;

      "Батьківщина" – 51%;

      група "За майбутнє" – 42%.

      Варто відзначити, що низка депутатів пропускали засідання Ради з об'єктивних причин, пов'язаних із ситуацією з коронавірусом. Так, частина депутатів не відвідували засідання, оскільки раніше перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус,
      – додав голова КВУ Олексій Кошель.

      При цьому, наголосили у Комітеті виборців, загальні показники відвідування не надто відрізняються від того, як депутати зазвичай ходять у парламент. Так, у вересні – січні, в середньому, Верховну Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328.

      Хто з нардепів захворів на коронавірус:

      • Сергій Шахов з групи "Довіра";
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
      • Сергій Рудик – позафракційний;
      • Анна Скороход – позафракційна;
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу";
      • Ігор Кісільов та Віталій Борт з партії "Опозиційна платформа – За життя" – за інформацією нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури;
      • у Сергія Вельможного з групи "Довіра" тести не підтвердили коронавірус, проте КТ виявила пневмонію.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні дослідження Карантин в Україні 2020 Законодавство Верховна Рада Слуга народу Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина Європейська солідарність
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