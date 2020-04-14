Верховна Рада під час карантину: хто найчастіше відвідував засідання

Парламентарі від "Європейської солідарності" та "Слуги народу" – найбільш дисципліновані. Саме нардепи від цих політсил – лідери з відвідування засідань Верховної Ради під час карантину.

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань, що відбулися під час карантину. Результати дослідження КВУ опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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З часу оголошення карантину відбулось 6 позачергових пленарних засідань парламенту – 17, 30 березня та 13 квітня. У середньому, на кожному засіданні були зареєстрованими 328 нардепів. Тобто майже 100 депутатів у Верховній Раді не з'являлись.

Показники відвідування засідання Верховної Ради під час карантину:

"Європейська солідарність" – 90% депутатів регулярно відвідували засідання;

"Слуга народу" – 86%;

"Голос" – 75%;

група "Довіра" – 69%;

позафракційні – 65%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 63%;

"Батьківщина" – 51%;

група "За майбутнє" – 42%.

Варто відзначити, що низка депутатів пропускали засідання Ради з об'єктивних причин, пов'язаних із ситуацією з коронавірусом. Так, частина депутатів не відвідували засідання, оскільки раніше перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус,

– додав голова КВУ Олексій Кошель.

При цьому, наголосили у Комітеті виборців, загальні показники відвідування не надто відрізняються від того, як депутати зазвичай ходять у парламент. Так, у вересні – січні, в середньому, Верховну Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328.

Хто з нардепів захворів на коронавірус: