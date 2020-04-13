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      Не всі будуть готові, – Разумков про урізання зарплат нардепам

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      Не всі нардепи будуть готові до урізання зарплат / GettyImages

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає цілком реальним зменшення депутатських зарплат на час карантину. Однак, за його словами, не всі нардепи таку альтруїстичну ініціативу підтримають.

      Декілька фракцій не підтримали перерахування "своїх депутатських" грошей у Фонд для боротьби з коронавірусом. Про це спікер парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів. 

      Попередня заява Зарплати та премії чиновників скоротять, – Зеленський

      Мені важко зараз відповісти за всіх народних депутатів, як показала практика, не всі будуть готові відмовлятися, тому що раніше була ініціатива перераховувати так звані "депутатські" до спеціального фонду, але не всі фракції підтримали ці ініціативи,
      – розповів Разумков.

      Разумков підкреслив, що скоротити зарплати і кошти на утримання депкорпусу можливо, однак поки йому невідомо, наскільки саме. Передувала цій думці, ймовірно, заява Зеленського про те, що з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тисяч гривень. 

      Бюджет урізаний
      Скорочення бюджету через коронавірус: головні цифри / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Бюджет 2020 Зарплата Гроші Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Дмитро Разумков Слуга народу Новини України Новини політики
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