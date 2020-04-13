Не все будут готовы – Разумков об урезании зарплат нардепам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает вполне реальным уменьшение депутатских зарплат на время карантина. Однако, по его словам, не все нардепы такую альтруистическую инициативу поддержат.

Несколько фракций не поддержали перечисления "своих депутатских" денег в Фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом спикер парламента заявил в эфире одного из телеканалов.

Предварительное заявление Зарплаты и премии чиновников сократят, – Зеленский

Мне трудно сейчас ответить за всех народных депутатов, как показала практика, не все будут готовы отказываться, потому что ранее была инициатива перечислять так называемые "депутатские" в специальный фонд, но не все фракции поддержали эти инициативы,

– рассказал Разумков.

Разумков подчеркнул, что сократить зарплаты и средства на содержание депкорпуса возможно, однако пока ему неизвестно, насколько именно. Предшествовала этой мысли, вероятно, заявление Зеленского о том, что с апреля зарплата всех государственных служащих в Украине не будет превышать 47 тысяч гривен.



Сокращение бюджета из-за коронавируса: главные цифры / Инфографика 24 канала