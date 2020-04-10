Зарплаты и премии чиновников сократят, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с апреля зарплата всех государственных служащих в Украине не будет превышать 47 тысяч гривен. Таким образом глава государства призвал затянуть пояса на время пандемии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

Важно Ни одной гривны на оборону не срежут, – Зеленский

Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что все принятые решения являются важными в условиях борьбы с коронавирусом.

Среди прочего Владимир Зеленский рассказал, что фонд для борьбы с коронавирусом составляет 66 миллиардов гривен. Эти деньги планируют потратить на выплаты врачам и помощь пенсионерам.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

По состоянию на 10 апреля в Украине уже 2 203 человека заразились коронавирусом. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, 61 пациент выздоровел.