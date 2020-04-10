20:11
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зарплаты и премии чиновников сократят, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Скриншот

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с апреля зарплата всех государственных служащих в Украине не будет превышать 47 тысяч гривен. Таким образом глава государства призвал затянуть пояса на время пандемии.

      Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

      Важно Ни одной гривны на оборону не срежут, – Зеленский

      Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое,
      – сказал президент.

      Зеленский отметил, что все принятые решения являются важными в условиях борьбы с коронавирусом.

      Среди прочего Владимир Зеленский рассказал, что фонд для борьбы с коронавирусом составляет 66 миллиардов гривен. Эти деньги планируют потратить на выплаты врачам и помощь пенсионерам.

      Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

      По состоянию на 10 апреля в Украине уже 2 203 человека заразились коронавирусом. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, 61 пациент выздоровел. 

      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости политики Деньги
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:01 Коронавирус в Вооруженных силах: за сутки подтвердили еще три случая
      Новини України 12037
      сегодня , 13:31 Распространение коронавируса в мире – заболело уже более 1,6 миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 575937
      сегодня , 20:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
      Інтернет 20627
      сегодня , 13:11 Нам будет очень сложно и с кредитами МВФ, и без: эксклюзивное интервью с Гетманцевым
      Перехресний допит 3313
      сегодня , 15:09 Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома
      Новини України 8138
      сегодня , 15:51 В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 36 медиков: что известно
      Лікування 9520
      сегодня , 15:15 Комендантский час: эксперт спрогнозировал реакцию украинцев
      Новини України 3901
      сегодня , 13:42 Новости о коронавирусе 10 апреля: в нескольких областях Украины ограничили передвижение
      Новини України 6169
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:24 Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
      Анастасія Федченко
      сегодня , 17:00 Полицейская страна? Почему правительство отправляет культуру в нокаут
      Володимир В'ятрович