Ни одной гривны на оборону не срежут, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование армии не уменьшат. Все реформы армии продолжатся, а закупку оборонной продукции продолжают в обычном режиме.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
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Ни одна гривна, заложенная на оборону, не будет срезана. Все реформы армии, изготовление оборонной продукции будут продолжены,
– заявил Зеленский.
По его словам, изменения в бюджет не будут касаться расходов на оборону страны и Вооруженных Сил Украины, а также предусмотрено увеличение зарплат украинским медикам.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского
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