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      Ни одной гривны на оборону не срежут, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование армии не уменьшат. Все реформы армии продолжатся, а закупку оборонной продукции продолжают в обычном режиме.

      Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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      Ни одна гривна, заложенная на оборону, не будет срезана. Все реформы армии, изготовление оборонной продукции будут продолжены,
      – заявил Зеленский.

      По его словам, изменения в бюджет не будут касаться расходов на оборону страны и Вооруженных Сил Украины, а также предусмотрено увеличение зарплат украинским медикам.

      Смотрите видеообращение Владимира Зеленского

       

      Автор: Анастасия Лукашевская
      Теги: Бюджет Финансы Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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