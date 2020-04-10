Ни одной гривны на оборону не срежут, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование армии не уменьшат. Все реформы армии продолжатся, а закупку оборонной продукции продолжают в обычном режиме.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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Ни одна гривна, заложенная на оборону, не будет срезана. Все реформы армии, изготовление оборонной продукции будут продолжены,

– заявил Зеленский.

По его словам, изменения в бюджет не будут касаться расходов на оборону страны и Вооруженных Сил Украины, а также предусмотрено увеличение зарплат украинским медикам.

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