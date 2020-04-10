Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса. В нем глава государства призвал украинцев придерживаться карантина.

Собственно видеообращение Владимир Зеленский публикует на своей странице в фейсбуке.

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Главное из обращения Зеленского

Президент напомнил, что в Украину уже прибыли 4 самолета, еще 4 ожидают сегодня и в течение выходных. Кроме того, Украина наращивает собственное производство. В частности, Зеленский рассказал про 4 тысячи защитных костюмов, сделанных в Украине.

Глава государства отметил важные инициативы правительства по изменениям в государственный бюджет, в частности те, благодаря которым:

• существенно увеличат выплаты врачам, которые борются с коронавирусом;

• будут осуществляться выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина;

• будут проиндексированы пенсии.

• существенно увеличат выплаты врачам, которые борются с коронавирусом; • будут осуществляться выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина; • будут проиндексированы пенсии. Отдельно Владимир Зеленский поддержал учителей, которые присоединились к проекту "Всеукраинская школа онлайн".

Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться – не страшно. Страшно – это самоутверждаться за счет унижения других людей,

– подчеркнул Президент, комментируя ситуацию с хейтерами, которые начали писать оскорбления в адрес украинских учителей.

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Что известно о коронавирусе в Украине?

На протяжении последних суток в украине зафиксировали 208 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине уже есть 1 тысяча 668 официально подтвержденных случаев заболевания.



В результате осложнений, вызванных заболеванием, в Украине умерли уже 52 человека. Впрочем есть и хорошие новости – 35 человек смогли сравнительно легко перенести заболевание и уже выздоровели.



Течение заболевания коронавирусом / инфографика 24 канала