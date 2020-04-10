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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео

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      Зеленский записал очередное обращение к Украинцам / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса. В нем глава государства призвал украинцев придерживаться карантина.

      Собственно видеообращение Владимир Зеленский публикует на своей странице в фейсбуке.

      Важно В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали

      Главное из обращения Зеленского

      • Президент напомнил, что в Украину уже прибыли 4 самолета, еще 4 ожидают сегодня и в течение выходных. Кроме того, Украина наращивает собственное производство. В частности, Зеленский рассказал про 4 тысячи защитных костюмов, сделанных в Украине.
      • Глава государства отметил важные инициативы правительства по изменениям в государственный бюджет, в частности те, благодаря которым:
        • существенно увеличат выплаты врачам, которые борются с коронавирусом;
        • будут осуществляться выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина;
        • будут проиндексированы пенсии.
      • Отдельно Владимир Зеленский поддержал учителей, которые присоединились к проекту "Всеукраинская школа онлайн".

      Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться – не страшно. Страшно – это самоутверждаться за счет унижения других людей,
      – подчеркнул Президент, комментируя ситуацию с хейтерами, которые начали писать оскорбления в адрес украинских учителей.

      Новость дополняется

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Что известно о коронавирусе в Украине?
      На протяжении последних суток в украине зафиксировали 208 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине уже есть 1 тысяча 668 официально подтвержденных случаев заболевания.

      В результате осложнений, вызванных заболеванием, в Украине умерли уже 52 человека. Впрочем есть и хорошие новости – 35 человек смогли сравнительно легко перенести заболевание и уже выздоровели.

      коронавірус, як проходить хвороба
      Течение заболевания коронавирусом / инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Президент Украины Обращение Зеленского
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