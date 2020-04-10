Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео
Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля записал традиционное обращение к украинцам относительно эпидемии коронавируса. В нем глава государства призвал украинцев придерживаться карантина.
Собственно видеообращение Владимир Зеленский публикует на своей странице в фейсбуке.
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Главное из обращения Зеленского
- Президент напомнил, что в Украину уже прибыли 4 самолета, еще 4 ожидают сегодня и в течение выходных. Кроме того, Украина наращивает собственное производство. В частности, Зеленский рассказал про 4 тысячи защитных костюмов, сделанных в Украине.
- Глава государства отметил важные инициативы правительства по изменениям в государственный бюджет, в частности те, благодаря которым:
• существенно увеличат выплаты врачам, которые борются с коронавирусом;
• будут осуществляться выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина;
• будут проиндексированы пенсии.
- Отдельно Владимир Зеленский поддержал учителей, которые присоединились к проекту "Всеукраинская школа онлайн".
Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться – не страшно. Страшно – это самоутверждаться за счет унижения других людей,
– подчеркнул Президент, комментируя ситуацию с хейтерами, которые начали писать оскорбления в адрес украинских учителей.
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Что известно о коронавирусе в Украине?
На протяжении последних суток в украине зафиксировали 208 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине уже есть 1 тысяча 668 официально подтвержденных случаев заболевания.
В результате осложнений, вызванных заболеванием, в Украине умерли уже 52 человека. Впрочем есть и хорошие новости – 35 человек смогли сравнительно легко перенести заболевание и уже выздоровели.
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