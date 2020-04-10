Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу. У ньому глава держави закликав українців дотримуватись карантину. Він розповів про зміни до бюджету, а також різко засудив паліїв сухостою за спричинені пожежі.
Традиційне відеозвернення Володимир Зеленський опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі
Головне зі звернення Зеленського
- Президент нагадав, що в Україну вже прибули 4 літаки з допомогою і медичними засобами, ще 4 очікують сьогодні та протягом вихідних. Окрім того, Україна нарощує власне виробництво. Зокрема, Зеленський розповів про 4 тисячі захисних костюмів, пошитих в Україні.
- Глава держави відзначив важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету.
- За словами глави держави, Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 мільярдів гривень.
- • суттєво збільшать виплати лікарям, які борються з коронавірусом;
• здійснюватимуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин;
• буде проіндексовано пенсії на суму понад 30 мільярдів гривень;
- Президент наголосив, що держава хоче застрахувати усіх медпрацівників, які задіяні у боротьбі з пандемією.
- Окремо він наголосив, що зрізання бюджету на оборону не буде. Усі реформи армії, закупівля сучасного озброєння будуть продовжені.
- Пріоритетом залишається й проєкт "Велике будівництво", який повинен створити тисячі робочих місць для українців.
- Також за словами Зеленського, вдалося зберегти частину видатків на розвиток регіонів, підтримку арграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів і видавництво книг.
- Президент також запевнив, що жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.
- Він також закликав затягнути паски усіх держслужбовців. Вже з квітня незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Це стосуватиметься суддів, нардепів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та інших чиновників.
- Зеленський також різко засудив людей за підпал трави і спричинення масштабних пожеж. За його словами, байдужість паліїів – це пожежі на території у понад 20 тисяч гектарів. За його словами, це вчетверо більше за пожежі в українських лісах. Результати пожежі помітили навіть з супутників NASA. Він також привітав рішення уряду про збільшення штрафів за спалення сухостою до 6 тисяч гривень. Зеленський закликав нардепів жорсткіше карати порушників.
- Традиційно глава держави подякував медикам, поліцейським, рятувальникам і навіть касирам у магазинах за їхню працю в умовах карантину.
- Окремо Володимир Зеленський підтримав учителів, які долучилися до проекту "Всеукраїнська школа онлайн".
Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей,
– наголосив Президент, коментуючи ситуацію з хейтерами, які почали писати образи на адресу українських учителів.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Що відомо про коронавірус в Україні?Впродовж останньої доби в україні зафіксували 208 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 8 квітня в Україні вже є 1 тисяча 668 офіційно підтверджених випадків захворювання.
Внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням, в Україні померли вже 52 людей. Втім є і хороші новини – 35 людей змогли порівняно легко перенести захворювання і вже одужали.
Читайте також
-
Комендантська година: експерт спрогнозував реакцію українцівсьогодні , 15:15
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 16:02
-
У Харкові вночі підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах вже піймали – відеосьогодні , 12:41
-
Нам буде дуже складно і з кредитами МВФ, і без: ексклюзивне інтерв'ю з Гетманцевимсьогодні , 13:01
-
Комендантська година та посилення карантину: як реагують львів'яни – відеосьогодні , 12:22
-
ДБР підозрює Тетяну Чорновол у вбивстві: справа стосується підпалу офісу Партії регіонівсьогодні , 12:44