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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео

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      Зеленський записав чергове звернення до Українців / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 10 квітня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу. У ньому глава держави закликав українців дотримуватись карантину. Він розповів про зміни до бюджету, а також різко засудив паліїв сухостою за спричинені пожежі.

      Традиційне відеозвернення Володимир Зеленський опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі

      Головне зі звернення Зеленського

      • Президент нагадав, що в Україну вже прибули 4 літаки з допомогою і медичними засобами, ще 4 очікують сьогодні та протягом вихідних. Окрім того, Україна нарощує власне виробництво. Зокрема, Зеленський розповів про 4 тисячі захисних костюмів, пошитих в Україні.
      • Глава держави відзначив важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. 
      • За словами глави держави, Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 мільярдів гривень.
      • • суттєво збільшать виплати лікарям, які борються з коронавірусом;
        • здійснюватимуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин;
        • буде проіндексовано пенсії на суму понад 30 мільярдів гривень;
      • Президент наголосив, що держава хоче застрахувати усіх медпрацівників, які задіяні у боротьбі з пандемією.
      • Окремо він наголосив, що зрізання бюджету на оборону не буде. Усі реформи армії, закупівля сучасного озброєння будуть продовжені. 
      • Пріоритетом залишається й проєкт "Велике будівництво", який повинен створити тисячі робочих місць для українців. 
      • Також за словами Зеленського, вдалося зберегти частину видатків на розвиток регіонів, підтримку арграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів і видавництво книг.
      • Президент також запевнив, що жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.
      • Він також закликав затягнути паски усіх держслужбовців. Вже з квітня незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Це стосуватиметься суддів, нардепів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та інших чиновників.
      • Зеленський також різко засудив людей за підпал трави і спричинення масштабних пожеж. За його словами, байдужість паліїів – це пожежі на території у понад 20 тисяч гектарів. За його словами, це вчетверо більше за пожежі в українських лісах. Результати пожежі помітили навіть з супутників NASA. Він також привітав рішення уряду про збільшення штрафів за спалення сухостою до 6 тисяч гривень. Зеленський закликав нардепів жорсткіше карати порушників.
      • Традиційно глава держави подякував медикам, поліцейським, рятувальникам і навіть касирам у магазинах за їхню працю в умовах карантину.
      • Окремо Володимир Зеленський підтримав учителів, які долучилися до проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

      Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей,
      – наголосив Президент, коментуючи ситуацію з хейтерами, які  почали писати образи на адресу українських учителів.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус в Україні?Впродовж останньої доби в україні зафіксували 208 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 8 квітня в Україні вже є 1 тисяча 668 офіційно підтверджених випадків захворювання.

      Внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням, в Україні померли вже 52 людей. Втім є і хороші новини – 35 людей змогли порівняно легко перенести захворювання і вже одужали.

      коронавірус, як проходить хвороба
      Перебіг захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Володимир Зеленський Новини політики Карантин в Україні 2020 Президент України Звернення Зеленського
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