Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу. У ньому глава держави закликав українців дотримуватись карантину. Він розповів про зміни до бюджету, а також різко засудив паліїв сухостою за спричинені пожежі.

Традиційне відеозвернення Володимир Зеленський опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Головне зі звернення Зеленського

Президент нагадав, що в Україну вже прибули 4 літаки з допомогою і медичними засобами, ще 4 очікують сьогодні та протягом вихідних. Окрім того, Україна нарощує власне виробництво. Зокрема, Зеленський розповів про 4 тисячі захисних костюмів, пошитих в Україні.

Глава держави відзначив важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету.

За словами глави держави, Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 мільярдів гривень .

. • суттєво збільшать виплати лікарям, які борються з коронавірусом;

• здійснюватимуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин;

• буде проіндексовано пенсії на суму понад 30 мільярдів гривень ;

• здійснюватимуться виплати громадянам, які втратили роботу через карантин; • буде ; Президент наголосив, що держава хоче застрахувати усіх медпрацівників, які задіяні у боротьбі з пандемією.

Окремо він наголосив, що зрізання бюджету на оборону не буде. Усі реформи армії, закупівля сучасного озброєння будуть продовжені.

Пріоритетом залишається й проєкт "Велике будівництво", який повинен створити тисячі робочих місць для українців.

Також за словами Зеленського, вдалося зберегти частину видатків на розвиток регіонів, підтримку арграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів і видавництво книг.

Президент також запевнив, що жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність .

. Він також закликав затягнути паски усіх держслужбовців. Вже з квітня незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Це стосуватиметься суддів, нардепів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та інших чиновників.

Зеленський також різко засудив людей за підпал трави і спричинення масштабних пожеж . За його словами, байдужість паліїів – це пожежі на території у понад 20 тисяч гектарів. За його словами, це вчетверо більше за пожежі в українських лісах. Результати пожежі помітили навіть з супутників NASA. Він також привітав рішення уряду про збільшення штрафів за спалення сухостою до 6 тисяч гривень. Зеленський закликав нардепів жорсткіше карати порушників.

. За його словами, байдужість паліїів – це пожежі на території у понад 20 тисяч гектарів. За його словами, це вчетверо більше за пожежі в українських лісах. Результати пожежі помітили навіть з супутників NASA. Він також привітав рішення уряду про збільшення штрафів за спалення сухостою до 6 тисяч гривень. Зеленський закликав нардепів жорсткіше карати порушників. Традиційно глава держави подякував медикам, поліцейським, рятувальникам і навіть касирам у магазинах за їхню працю в умовах карантину.

Окремо Володимир Зеленський підтримав учителів, які долучилися до проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей,

– наголосив Президент, коментуючи ситуацію з хейтерами, які почали писати образи на адресу українських учителів.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Україні?Впродовж останньої доби в україні зафіксували 208 нових випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок 8 квітня в Україні вже є 1 тисяча 668 офіційно підтверджених випадків захворювання.



Внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням, в Україні померли вже 52 людей. Втім є і хороші новини – 35 людей змогли порівняно легко перенести захворювання і вже одужали.



Перебіг захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу