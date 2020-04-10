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      Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володими Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінансування армії не зменшать. Усі реформи армії триватимуть, а закупівлю оборонної продукції продовжують у звичному режимі.

      Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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      Жодна гривня закладена на оборону не буде зрізана. Всі реформи армії, виготовлення оборонної продукції будуть продовжені,
      – заявив Зеленський.

      За його словами, зміни до бюджету не стосуватимуться витрат на оборону країни і Збройних Сил України, а також передбачено збільшення зарплат українським медикам.

      Станом на ранок 8 квітня в Україні 2 203 підтверджених випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли, 61 – одужали.

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського

      Автор: Анастасія Лукашевська
      Теги: Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Бюджет Фінанси Збройні сили України Новини України Новини політики
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