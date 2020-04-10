Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінансування армії не зменшать. Усі реформи армії триватимуть, а закупівлю оборонної продукції продовжують у звичному режимі.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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Жодна гривня закладена на оборону не буде зрізана. Всі реформи армії, виготовлення оборонної продукції будуть продовжені,

– заявив Зеленський.

За його словами, зміни до бюджету не стосуватимуться витрат на оборону країни і Збройних Сил України, а також передбачено збільшення зарплат українським медикам.

Станом на ранок 8 квітня в Україні 2 203 підтверджених випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли, 61 – одужали.

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