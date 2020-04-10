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      Зарплати та премії чиновників скоротять, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Скріншот

      Володимир Зеленський наголосив, що з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Таким чином глава держави закликав затягнути паски на час пандемії.

      Про це Президент України повідомив під час традиційного звернення до українців.

      ​Важливо Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський

      Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле,
      – сказав президент.

      Зеленський наголосив, що всі прийняті рішення є важливими в умовах боротьби з коронавірусом.

      Серед іншого Володимир Зеленський розповів, що фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

      Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.

      Автор: Михайло Года
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Володимир Зеленський Новини політики Гроші
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