Зарплати та премії чиновників скоротять, – Зеленський
Володимир Зеленський наголосив, що з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Таким чином глава держави закликав затягнути паски на час пандемії.
Про це Президент України повідомив під час традиційного звернення до українців.
Важливо Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський
Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле,
– сказав президент.
Зеленський наголосив, що всі прийняті рішення є важливими в умовах боротьби з коронавірусом.
Серед іншого Володимир Зеленський розповів, що фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:
Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.
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