Зарплати та премії чиновників скоротять, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тисяч гривень. Таким чином глава держави закликав затягнути паски на час пандемії.

Про це Президент України повідомив під час традиційного звернення до українців.

​Важливо Жодної гривні на оборону не зріжуть, – Зеленський

Затягнути паски повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що всі прийняті рішення є важливими в умовах боротьби з коронавірусом.

Серед іншого Володимир Зеленський розповів, що фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.