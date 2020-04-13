Верховная Рада не будет рассматривать "антиколомойский" законопроект на этой неделе

Парламент не будет браться за законопроект о банках на этой неделе. Профильный комитет не успевает проработать 16 тысяч правок.

Усі правки до законопроєкту ще навіть не зібрали в одну таблицю. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у парламенті.

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Усі правки мають пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати – це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо,

– заявив Арахамія.

Зазначимо, що розгляд законопроєкту про банки у другому читанні хочуть провести за 119 нормою регламенту парламенту. Це дозволить розглядати правки цілими пакетами: у разі потреби на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.

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