Верховная Рада не будет рассматривать "антиколомойский" законопроект на этой неделе
Парламент не будет браться за законопроект о банках на этой неделе. Профильный комитет не успевает проработать 16 тысяч правок.
Усі правки до законопроєкту ще навіть не зібрали в одну таблицю. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у парламенті.
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Усі правки мають пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати – це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо,
– заявив Арахамія.
Зазначимо, що розгляд законопроєкту про банки у другому читанні хочуть провести за 119 нормою регламенту парламенту. Це дозволить розглядати правки цілими пакетами: у разі потреби на обговорення виставлятимуть окремі частини і навіть статті документа.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
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