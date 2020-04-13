Вернуть контроль Коломойского над "Приватбанком" невозможно, – Гетманцев

Председатель комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что определенные нормы законопроекта о банках стоит усовершенствовать. Например, по возмещению убытков. По его мнению, просмотр соответствующей формулы не грозит возвращением контроля над "Приватбанком" Коломойскому. Ведь это, в принципе, невозможно.

Такое мнение народный депутат Даниил Гетманцев высказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте вторую часть интервью Нам будет очень сложно и с кредитами МВФ, и без, – Гетманцев

"Если Коломойский возвращает к себе акции "Приватбанка", признавая определенные решения незаконными, то в тот же день Нацбанк отзовет докапитализацию, которую он совершил. Тогда банк не будет представлять собой никакой экономической ценности", – убежден политик.

Справка. Продолжается активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Его полноценное рассмотрение начнется в 2021 году. До тех пор сохраняется всемирной арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю.

Ведущая Елена Трибушная отметила: возможно, Коломойскому и не нужна экономическая ценность, и он хочет, чтобы появились основания пересмотреть все его арестованные активы. Если он вернет влияние на "Приватбанк", сможет отозвать те иски, ведь не будет судиться сам с собой.

Это домыслы. Проблема этого законопроекта – не просто противостояние Коломойского и украинского общества, как это пытаются представить те, кто хочет проголосовать за него с нарушением регламента, Конституции,

– отметил Гетманцев.

И добавил, что считает "антиколомойський" законопроект нужно принимать. Однако нужно это сделать, не нарушая регламент.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Прежде всего начатые процессы выведения из рынка неплатежеспособных банков нельзя будет остановить судебными решениями. Законопроект фактически должен делать невозможным возвращение Коломойскому национализированного "Приватбанка". Его принятие является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине помощи.

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