Повернути контроль Коломойського над "Приватбанком" неможливо, – Гетманцев

Голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев вважає, що певні норми законопроєкту про банки варто вдосконалити. Наприклад, щодо відшкодування збитків. На його думку, перегляд відповідної формули не загрожує поверненням контролю над "Приватбанком" Коломойському. Адже це, в принципі, неможливо.

Таку думку народний депутат Данило Гетманцев висловив у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте другу частину інтерв'ю Нам буде дуже складно і з кредитами МВФ, і без, – Гетманцев

"Якщо Коломойський повертає до себе акції "Приватбанку", визнаючи певні рішення незаконними, то в той же ж день Нацбанк відкличе докапіталізацію, яку він здійснив. Тоді банк не буде становити собою жодної економічної цінності", – переконаний політик.

Довідка. Триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві і привласненні майже 2 мільярдів доларів. Її повноцінний розгляд почнеться у 2021 році. Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень.

Ведуча Олена Трибушна зазначила: можливо, Коломойському і не потрібна економічна цінність, й він хоче, аби з'явилися підстави переглянули усі його заарештовані активи. Якщо він поверне вплив на "Приватбанк", зможе відкликати ті позови, адже не буде судитися сам з собою.

Це домисли. Проблема цього законопроєкту – не просто протистояння Коломойського та українського суспільства, як це намагаються подати ті, хто хоче проголосувати за нього з порушенням регламенту, Конституції,

– зазначив Гетманцев.

Й додав, що вважає: "антиколомойський" законопроєкт потрібно ухвалювати. Проте потрібно це зробити, не порушуючи регламент.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? Насамперед розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можна буде зупинити судовими рішеннями. Законопроєкт фактично має унеможливити повернення Коломойському націоналізований "Приватбанк". Його ухвалення є одним з ключових вимог МВФ для надання Україні допомоги.

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