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      Коломойский понимает, что проигрывает, – Фурса о деле "Приватбанка"

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      Накануне Верховный суд Великобритании отклонил иск Коломойского и Боголюбова в деле против "Приватбанка". Что это означает и как судьба "антиколомойского" законопроекта влияет на страну – читайте дальше.

      Таким образом Коломойский хотел затянуть процесс рассмотрения дела. Однако Верховный суд не удовлетворил ходатайство, которое было на это направлено. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Подробнее Коломойский проиграл суд в Британии: "Приватбанк" рассчитывает получить 3 миллиарда долларов

      Фурса отметил, что 3 миллиарда долларов, которые рассчитывает получить "Приват" – это расходы, которые понес банк из-за неудачных ходатайств бывших владельцев. "Мы понимаем, что юристы обходятся недешево. К тому же, это Лондонский суд,это все дорого", – добавил он.

      В результате Коломойский проигрывает, он это знает. Именно поэтому появляются 16 тысяч правок (к "антиколомойскому закону" – 24 канал). Он понимает, что проигрывает в Лондоне. И государство, по крайней мере частично, заберет у него все то, что он должен,
      – заверил эксперт.

      Отметим, что большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия "антиколомойского" законопроекта. Фурса пояснил: этот факт свидетельствует о том, что интересы Коломойского определенным депутатам ближе, чем интерес страны.


      Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский – бывшие владельцы "Приватбанка"

      Фурса подчеркнул, что олигарх хочет вернуть себе контроль над "Приватом" и забрать иск из суда Лондона. Конечно, он не откажется еще от нескольких миллиардов долларов от украинских налогоплательщиков. И в целом он борется за свои активы. Ведь он должен Украине 5,5 миллиардов долларов.

      Что предусматривает "антиколомойский" законопроект?
      Прежде всего то, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не можгут быть остановлены судебными решениями. Законопроект называют "антиколомойским" за то, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

      В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха. Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.

      Экономический эксперт также предупредил о возможных последствиях, если депутаты провалят принятие "антиколомойского" законопроекта. "Со временем это будет дефолт. А сразу сейчас это будет невозможность финансировать программу по поддержке экономики во время карантина", – отметил Фурса.

      Очень важно: сейчас мы существенно увеличиваем дефицит бюджета. Потому что, собственно, доходы падают из-за кризиса. А расходы государство должно делать больше, чем планировалось – чтобы поддержать тех, кто страдает от карантина. Чтобы тратить эти деньги, должны их где-то взять,
      – подчеркнул он.

      "В 2020 году мы будем привлекать больше денег в долг. В год кризиса и мировой рецессии это возможно только от МВФ. Если мы не примем "антиколомойский закон", вероятно, впоследствии будет дефолт. Но сейчас будет просто невозможность поддерживать собственную экономику", – подытожил он.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Приватбанк МВФ Игорь Коломойский Великобритания
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