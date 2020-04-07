Коломойский проиграл суд в Британии: "Приватбанк" рассчитывает получить 3 миллиарда долларов
Верховный суд Великой Братинии отклонил иск Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу против "Приватбанка". Дело в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона, а банк рассчитывает получить по ее итогам 3 миллиарда долларов.
Об отказе суда в рассмотрении апелляции еолишних владельцев сообщает "Приватбанк".
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Постановление Верховный суд Великобритании принял 6 апреля. В своем решении суд постановил, что в обжаловании Коломойскому и Боголюбову должно быть отказано, поскольку оно не касается вопросов права, должны рассматриваться прямо сейчас.
Верховный суд также обязал бывших владельцев "Приватбанка" возместить расходы, которые понес из-за их неудачные ходатайства.
Сама схема судебного разбирательства по этому делу в Великобритании довольно сложная, поэтому попробуем объяснить ее схематично:
- Ноябрь 2018 – Высокий суд Лондона отказал "Привата" в рассмотрении дела против ексвласникив через якобы несоответствие юрисдикции;
- Октябрь 2019 – апелляционный суд Великобритании полностью отменил предварительный отказ и позволил лондонском суда рассматривать дело;
- впоследствии Коломойский и Боголюбов подают апелляцию, чтобы отменить решение суда в пункте 2 и оставить неизменным пункт 1;
- Апрель 2020 – Верховный суд Великобритании суд отказывает в апелляции и оставляет решение в пункте 2 неизменным.
Фактически новой судебным постановлением Верховный суд Великобритании возобновил возможность судебного разбирательства против бывших владельцев "Приватбанка".
Почему "Приватбанк" судится против с бывшими владельцами?
Наиболее банк страны обвиняет своих бывших владельцев в отмывании денег перед национализацией. Поэтому "Приватбанк" требует у Коломойского и Боголюбова компенсировать более 3 миллиардов долларов ущерба, по курсу на 7 апреля составляет 81,7 миллиарда гривен.
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