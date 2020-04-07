Коломойський програв суд у Британії: "Приватбанк" розраховує отримати 3 мільярди доларів

Верховний суд Великої Братинії відхилив позов Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі проти "Приватбанку". Справа надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона, а банк розраховує отримати за її підсумками 3 мільярди доларів.

Про відмову суду в розгляді апеляції еолишніх власників повідомляє "Приватбанк".

До слова Коломойський може сісти за ґрати на 7 – 12 років, – Рябошапка про справу "Привату"

Постанову Верховний суд Британії ухвалив 6 квітня. У своєму рішенні суд постановив, що в оскарженні Коломойському і Боголюбову має бути відмовлено, оскільки воно не стосується питань права, які повинні розглядатися просто зараз.

Верховний суд також зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" відшкодувати витрати, які той поніс через їхні невдалі клопотання.

Сама схема судового розгляду у цій справі у Великій Британії доволі складна, тож спробуємо пояснити її схематично:

листопад 2018 року – Високий суд Лондона відмовив "Привату" у розгляді справи проти ексвласників через буцімто невідповідність юрисдикції; жовтень 2019 року – апеляційний суд Британії повністю скасував попередню відмову і дозволив лондонському суду розглядати справу; згодом Коломойський і Боголюбов подають апеляцію, щоб скасувати рішення суду у пункті 2 і залишити незмінним пункт 1; квітень 2020 року – Верховний суд Британії суд відмовляє в апеляції і залишає рішення у пункті 2 незмінним.

Фактично новою судовою ухвалою Верховний суд Великої Британії відновив можливість судового розгляду проти колишніх власників "Приватбанку".

Чому "Приват" позивається проти ексвласників?Найбільш банк країни звинувачує своїх колишніх власників у відмиванні грошей перед націоналізацією. Відтак "Приватбанк" вимагає у Коломойського і Боголюбова компенсувати понад 3 мільярди доларів шкоди, що за курсом на 7 квітня становить 81,7 мільярда гривень.