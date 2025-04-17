Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про напад на Макарова у Києва

Як розповіли у поліції, біля одного з житлових комплексів Солом'янського району зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого. Нападник втік із місця події.

Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази,

– повідомили правоохоронці.

Зазначається, що постраждалим є Юрій Макаров – журналіст та креативний продюсер Суспільне Мовлення. За данними колег, Макаров у важкому стані, проте загрози його життю немає.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Суспільне закликало міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка взяти розслідування під особистий контроль.