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      К "антиколомойскому" законопроекту подали тысячи поправок – Качура

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      К законопроекту о банках подали тысячи поправок / iportal.rada.gov.ua

      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что к законопроекту №2571-д о банках уже подали тысячи правок. По его словам, большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия этого законопроекта.

      Нужно было голосовать законопроект о банках за основу и в целом одним днем. Кроме того, ЕС и "Голос" должны были готовы проголосовать, подчеркнул нардеп в Телеграме.

      Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

      В закон о банках уже подали тысячи поправок, что затрудняет его принятие и, следовательно, продолжение сотрудничества с международными партнерами,
      – написал Качура.

      Заметим, что законопроект о банках и об открытии рынка земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине помощи.

      Что предусматривает законопроект о банках?
      Прежде законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Игорь Коломойский Приватбанк Законодательство Верховная Рада Банки Новости Украины Новости политики
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