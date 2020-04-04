К "антиколомойскому" законопроекту подали тысячи поправок – Качура
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что к законопроекту №2571-д о банках уже подали тысячи правок. По его словам, большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия этого законопроекта.
Нужно было голосовать законопроект о банках за основу и в целом одним днем. Кроме того, ЕС и "Голос" должны были готовы проголосовать, подчеркнул нардеп в Телеграме.
Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
В закон о банках уже подали тысячи поправок, что затрудняет его принятие и, следовательно, продолжение сотрудничества с международными партнерами,
– написал Качура.
Заметим, что законопроект о банках и об открытии рынка земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине помощи.
Что предусматривает законопроект о банках?
Прежде законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".
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