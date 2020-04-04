К "антиколомойскому" законопроекту подали тысячи поправок – Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что к законопроекту №2571-д о банках уже подали тысячи правок. По его словам, большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия этого законопроекта.

Нужно было голосовать законопроект о банках за основу и в целом одним днем. Кроме того, ЕС и "Голос" должны были готовы проголосовать, подчеркнул нардеп в Телеграме.

Важно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

В закон о банках уже подали тысячи поправок, что затрудняет его принятие и, следовательно, продолжение сотрудничества с международными партнерами,

– написал Качура.

Заметим, что законопроект о банках и об открытии рынка земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине помощи.

Что предусматривает законопроект о банках?

Прежде законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".