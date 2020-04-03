До "антиколомойського" законопроєкту подали тисячі правок, – Качура
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що до законопроєкту №2571-д про банки вже подали тисячі правок. За його словами, велика кількість поправок ставить під загрозу можливість ухвалення цього законопроєкту.
Потрібно було голосувати законопроєкт про банки за основу і в цілому одним днем. Крім того, ЄС і "Голос" були готові проголосувати, наголосив нардеп у телеграмі.
Важливо Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає
До закону про банки вже подали тисячі правок, що ускладнює його ухвалення і, отже, продовження співпраці з міжнародними партнерами,
– написав Качура.
Зауважимо, що законопроєкт про банки та про відкриття ринку землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні допомоги.
Що передбачає законопроєкт про банки?Передовсім законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не може бути зупинене судовими рішеннями. Законопроєкт також називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".
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