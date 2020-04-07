Коломойський розуміє, що програє, – Фурса про справу "Приватбанку"

Напередодні Верховний суд Великої Британії відхилив позов Коломойського та Боголюбова у справі проти "Приватбанку". Що це означає та як доля "антиколомойського" законопроєкту впливає на країну – читайте далі.

У такий спосіб Коломойський хотів затягнути процес розгляду справи. Проте Верховний суд не задовільнив клопотання, яке було на це спрямоване. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Детальніше Коломойський програв суд у Британії: "Приватбанк" розраховує отримати 3 мільярди доларів

Фурса наголосив, що 3 мільярди доларів, які розраховує отримати "Приват" – це витрати, які поніс банк через невдалі клопотання колишніх власників. "Ми розуміємо, що юристи обходяться недешево. До того ж, це Лондонський суд, це все дорого", – додав він.

В результаті Коломойський програє, він це знає. Саме тому з'являються 16 тисяч правок (до "антиколомойського закону" – 24 канал). Він розуміє, що програє в Лондоні. І держава, принаймні частково, забере у нього все те, що він винен,

– запевнив експерт.

Зазначимо, що велика кількість поправок ставить під загрозу можливість ухвалення "антиколомойського" законопроєкту. Фурса пояснив: цей факт свідчить про те, що інтереси Коломойського певним депутатам ближчі, ніж інтерес країни.



Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський – колишні власники "Приватбанку"

Фурса підкреслив, що олігарх хоче повернути собі контроль над "Приватом" і забрати позов з суду Лондона. Звісно, він не відмовиться ще від кількох мільярдів доларів від українських платників податків. Та загалом він бореться за свої активи. Адже він винен Україні 5,5 мільярдів доларів.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт? Передовсім те, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не може бути зупинене судовими рішеннями. Законопроєкт називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".



У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху. Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.

Економічний експерт також попередив про можливі наслідки, якщо депутати провалять ухвалення "антиколомойського" законопроєкту. "З часом це буде дефолт. А відразу зараз це буде неможливість фінансувати програму щодо підтримки економіки під час карантину", – зазначив Фурса.

Дуже важливо: зараз ми суттєво збільшуємо дефіцит бюджету. Бо, власне, доходи падають через кризу. А витрати держава має робити більші, ніж планувалось – щоб підтримати тих, хто страждає від карантину. Щоб витрачати ці гроші, маємо їх десь взяти,

– наголосив він.

"У 2020 році ми залучатимемо більше грошей у борг. У рік кризи та світової рецесії це можливо тільки від МВФ. Якщо ми не ухвалимо "антиколомойський закон", ймовірно, згодом буде дефолт. Але зараз буде просто неможливість підтримувати власну економіку", – підсумував він.