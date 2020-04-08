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      Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект

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      Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект / 0462.ua

      Внефракционный нардеп Антон Поляков готов отозвать часть из своих более 6 тысяч поправок в "антиколомойский" законопроект. Однако для этого он выдвинул ряд требований.

      "Особых умников прошу не фантазировать, как меня не допустить в Верховную Раду. Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю вам мои требования. Если вы их готовы выполнить, я отзову часть правок, которые имеют технический характер" , – написал Поляков в своем телеграм-канале.

      К теме Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"

      Условия Полякова для отзыва части поправок

      • Пересмотр одобренного законопроекта о рынке земли. Он должен соответствовать национальным интересам, быть согласованным с аграриями и получить поддержку общественности.
      • Отложить реализацию второго этапа медицинской реформы. Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих "реформаторов" за последние 29 лет.
      • Отмена "антифоповских законов", которые просто уничтожают малый и средний бизнес в Украине в тот момент, когда эти люди делают для нашего бюджета основную добавленную стоимость.

      Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными,
      – добавил нардеп.

      Поляков также заверил, что ему полностью безразлична судьба экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

      Комментарий Коломойского относительно законопроекта о банках Не "антиколомойский", а антиукраинский

      Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

      • 30 марта Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект №2571-д – относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона – условие МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.
      • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".
      • При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврат банка экс-владельцу.
      • По состоянию на утро 8 апреля в законопроект о банках ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа", в частности бывший член фракции Антон Поляков.
      • До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобренным парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать больше тысячи поправок в день. 
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Игорь Коломойский Новости политики Приватбанк ФОПы Медицинская реформа Законодательство Антон Поляков Банки
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