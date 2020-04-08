Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект

Внефракционный нардеп Антон Поляков готов отозвать часть из своих более 6 тысяч поправок в "антиколомойский" законопроект. Однако для этого он выдвинул ряд требований.

"Особых умников прошу не фантазировать, как меня не допустить в Верховную Раду. Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю вам мои требования. Если вы их готовы выполнить, я отзову часть правок, которые имеют технический характер" , – написал Поляков в своем телеграм-канале.

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Условия Полякова для отзыва части поправок

Пересмотр одобренного законопроекта о рынке земли. Он должен соответствовать национальным интересам, быть согласованным с аграриями и получить поддержку общественности.

Отложить реализацию второго этапа медицинской реформы. Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих "реформаторов" за последние 29 лет.

Отмена "антифоповских законов", которые просто уничтожают малый и средний бизнес в Украине в тот момент, когда эти люди делают для нашего бюджета основную добавленную стоимость.

Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными,

– добавил нардеп.

Поляков также заверил, что ему полностью безразлична судьба экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Комментарий Коломойского относительно законопроекта о банках Не "антиколомойский", а антиукраинский

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект